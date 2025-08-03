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台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哭了：恐有脫鉤斷鏈風險

機械公會指出，近期廠商外銷訂單競爭力下滑、匯損侵蝕獲利。（圖／報系資料照）

▲台灣對等關稅20%，較日韓高出5%，機械及工具機業受衝擊最大。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美國宣布對台對等關稅暫定20％，高於日、韓的15％，機械、工具機產業面對的衝擊高於預期，機械公會呼籲政府應持續與美方溝通，爭取與競爭對手日、韓相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以維持機械產業的國際競爭力。

機械公會發佈聲明指出，近期廠商因新台幣匯率較競爭對手國強勢，導致外銷訂單競爭力下滑、匯損侵蝕獲利，關稅公布後，可能會進一步引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等。

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自4月1日至7月31日期間，新台幣匯率升值幅度達10.92％，遠高於韓元的5.85％、人民幣的0.81％，新台幣匯率短期內大幅升值，加上設備接單期較長，台灣機械產業匯損嚴重且無法轉嫁，造成獲利嚴重縮水。

工具機公會指出，美國是台灣工具機第二大出口市場，年平均出口值近4億美元，未來加徵20％對等關稅後，勢必重創原有的價格優勢，特別對中小業者衝擊更深，恐引發市場流失與轉單效應。

機械公會與台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）皆聲明表示，原先台灣輸美的工具機稅率約2%至5%、零組件約8%，盼透過政府行政團隊努力，持續與美國溝通協商爭取降低對台關稅，若無法低於日韓等國，至少能與相同。

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