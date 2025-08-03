台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哭了：恐有脫鉤斷鏈風險

川普關稅重擊！股神巴菲特交棒倒數計時 公司Q2淨利年衰退近6成

川普關稅衝擊，股神巴菲特（Warren Buffett）交棒前夕，他所帶領的波克夏（Berkshire Hathaway）投資公司卻迎來逆風。

台灣關稅20%落後日韓 中經院列5關鍵「總統不能見川普」成硬傷

美國總統川普政府宣布對台課徵20%關稅，落後日韓的15%引起國內朝野震盪，中經院院長連賢明今（3）日在臉書上列出5大關鍵觀察，認為就付出代價來看，我20%稅率未必傷害大於日韓，不過連賢明也表示「總統沒辦法去白宮，談判代表也不能面對面和川老大溝通」才是硬傷。

下半年的國定假日增3天 勞動部列6要點「放假工資照給」

由於立法院5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正，並在5月28日經總統公布，勞工每年將有16日國定假日，勞動部今（3）日臉書上公告休假指引6重點，呼籲勞資雙方要記得「放假日均應休假，工資照給」。

家寧一家共踩8道稅法紅線 學者驚「11個人頭講義氣」

網紅家寧一家人所開立的「群海娛樂」爆發違法逃漏稅爭議，台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲彙整稅法案件與犯罪樣態，揪出家寧一家踩8道稅法紅線，他驚呼「家寧一家用了11個人頭，竟然沒出事，人頭挺講義氣的！」

快訊／快加油！汽油明起漲0.2元 柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（4）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升26.0元。

鋼鐵大亨私生女掀遺產稅大變革 勤業眾信拆解「贈與大老婆」修法

已故鋼鐵大亨6歲私生女與北區國稅局就「擬制遺產稅」計算爭議經大法官裁定私生女不應背負繼承金額逾5倍稅金後，財政部開始為修改相關稅制進行準備，勤業眾信會計師事務所觀察，未來稅制走向將針對拋棄繼承的「大老婆那一房」課不到稅的問題進行調整，遺產稅納稅義務人認定會因此出現轉變。

法人看中美關稅休戰期再延長90天 有利美國線運價止跌反彈

美國對台灣課徵20%關稅，台灣產業受到的衝擊很大，但是國內有法人出的報告指出，對於貨櫃船運市場，影響更大的是中美關稅，中美雙方7月29日在瑞典的第三次貿易協商達成共識，將原訂本月12日到期的90天關稅休戰期再延長90天，由於第三季是貨櫃船運旺季，法人估有利美國線運價止跌反彈。

美股創高後迎「夏季風險」 專家推三層防護投資策略

聯準會7月褐皮書傳遞矛盾訊號，一方面美國經濟活動增溫，另一方面企業卻憂心進口關稅升高對物價形成上漲壓力，面對看似撲塑迷離的風險與創新高的股市，投資人陷入進退維谷的困境。究竟是該趁著股市高點獲利了結，還是繼續參與這波多頭行情？「其實答案比想像中簡單。」中租基金平台總經理蘇皓毅引用JP Morgan 1988年至2024年底的研究指出，即使在標普500最高點買入，一年後的平均報酬為13.4%，而任一時點買入後一年的平均報酬為12.4%，兩者幾乎無差異。所以，「進入市場且持續留在市場，才是投資致勝的關鍵，而不是

長榮「長月輪」貨櫃秘魯落海 公司回應了

台灣長榮海運「長月輪」（Ever Lunar）1日在秘魯發生貨櫃墜入海中，長榮海運今（2）指出，人員及船舶皆平安，後續將配合進一步調查。

台股「5檔」天價股！ 法人：大盤長線趨勢扭轉、短線漲多謹慎

台股7月欲罷不能，指數一度逼近23500點，完成全年報酬翻紅，表現大逆轉；永豐投顧展望８月台股指出，從趨勢上看，台股無疑已經明顯偏多，長線操作應轉換心態，偏多操作，但短線本益比有過高的現象，需要降溫。