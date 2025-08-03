長榮集團前副總裁林省三過世　享年95歲　

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為兩岸海運直航做出極大貢獻的長榮集團前副總裁林省三過世　享年95歲　

▲2008年12月15日長榮海運立敏輪兩岸直航首航典禮上，總統馬英九(中)、交通部長毛治國(右)與林省三(左)合影。（圖／時報出版提供）

▲2008年12月15日長榮海運立敏輪兩岸直航首航典禮上，總統馬英九(中)、交通部長毛治國(右)與林省三(左)合影。（圖／時報出版提供）

記者張佩芬／台北報導

長榮集團前首席副總裁林省三，昨(2)日晚間過世，享年95歲。林省三擔任過兩任台北市輪船公會理事長，兩任全國船聯會理事長，兩任台灣海峽兩岸航運協會董事長，也擔任過海基會董事，兩岸海運從1997年的境外航運到2008年兩岸海運直航，他都是擔任政府白手套，與對岸聯繫、談判的要角，對海運界貢獻極巨。

林省三的子孫今日在海運界LINE群組上公布其過世的訊息，寫道：「子女懷著萬般不捨與沉痛的心情，向各位告知，家父林省三老先生已於民國114年8月2日(星期六)下午6點26分，在陽明醫院安詳辭世，享壽95歲。

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家父生前備受各位關懷與愛護，身為晚輩，我們深表感激。遵照父親生前遺願，後續將以家祭方式舉行告別式，無公祭。

靈堂設在地點： 永念會館(台北市民權東路二段186號1樓水雲間)，開放時間： 8月4號星期一至8月12號星期二，每日上午10:00～12:00、下午14:00～16:30。遵照家父遺願，懇辭奠儀與花籃。」

▲2002年夏天，林省三與張榮發赴日同遊合影。（圖／時報出版提供）

▲2002年夏天，林省三與張榮發赴日同遊合影。（圖／時報出版提供）

在台中清水出生的林省三，因為父親赴大連做生意，五歲時舉家遷往大連，當時大連屬於「滿州國」，受日本教育到高三；前立法委員林鈺祥透露，林省三能和長榮集團總裁張榮發無話不談，與兩人日文程度都很好有關。

1930年9月12日在台中清水出生的林省三，受日本教育到高三才回台；1952年自台灣省立行政專科學校畢業，之後任職於省政府交通部航務科；1959年自省學院公共行政學系畢業(目前的中興大學)；1970年轉任交通部航務科科長。

1974年年底，張榮發延攬他擔任長榮海運企劃室經理，之後擔任過長榮海運總經理、董事長、長榮集團首席副總裁等，在2014年12月以85歲高齡退休。

林省三在2023年6月，在曾經於長榮集團任職的海洋大學航運管理系講座教授、崴航國際董事長曾俊鵬積極遊說下，由時報出版公司出版「林省三的海運人生　笑看波濤」一書。曾俊鵬指出，兩岸直航是關鍵性歷史，林省三能搶在大陸之前率先出書，把歷史留存下來，意義非凡。

▲今年5月下旬，林省三(左三)邀請長榮集團前副總裁謝志堅(左一)及其夫人(右三)等老友聚餐。（圖／林省三友人提供）

▲今年5月下旬，林省三(左三)邀請長榮集團前副總裁謝志堅(左一)及其夫人(右三)等老友聚餐。（圖／林省三友人提供）

林省三在新書發表會上透露，他離開交通部與長榮集團時，一張紙都沒帶，寫書完全靠記憶。今年5月下旬，他想念長榮集團前副總裁謝志堅與新聞界老友，邀請幾人到林森北路龍都酒樓吃烤鴨，談起往事聲音宏亮、記憶清晰，還會反問大家一些問題，不改幽默、直率與健談的個性，今日傳出過世訊息，讓老友相當意外與不捨！

關鍵字： 兩岸海運直航極大貢獻長榮集團林省三過世　

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