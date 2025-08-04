快訊／台股收盤下跌55.44點　台積電跌5元至1135

台積電太給力！日熊本縣菊陽町確定免中央稅收補助 17年來首見

台積電（2330）赴日設廠成效驚人，日本當地媒體報導，日本總務省近期決定2025年度對各地方自治體的普通交付稅配額。由於稅收豐厚，可不依賴交付稅補助、仍能自行運作財政的「不交付團體」數量比前一年度增加2個，達到85個，而台積電所在地熊本縣菊陽町就是其中之一，這同時寫下該地17年來首見入列「不交付團體」紀錄。

巴拿馬官方說長和碼頭合約無效 法國達飛卻想參與長和收購案

巴拿馬官方上周再度重申李嘉誠的長江和記實業在該國的碼頭延長合約無效，全球第三大的法國達飛航運(CMA CGM)卻公開表示有意參與長和收購案，加上原規劃收購的的地中海航運(MSC)與中遠海運，讓這項收購案囊括全球前四大貨櫃船公司中的三家。曾擔任外籍船公司台灣公司負責人的業界大老指出，股權分散後，或許可消彌美國提出的中國掌控巴拿馬碼頭疑慮，讓收購案能夠圓滿。

復華20年美債改為季配息 8／19除息

成立逾6年的復華20年美債（00768B）正式加入季配息行列。根據復華投信官網公告顯示，00768B收益分配變更日前獲主管機關核准，由「不分配收益」調整為「按季分配收益」。

JPP-KY宣布併購法商Segnere 成功切入達梭軍工供應鏈

經寶精密（5284，JPP‑KY）前日召開董事會，正式通過孫公司歐洲經寶以現金方式收購法國 Segnere 公司100%股權，進一步整合經寶法國子公司資源，強化航太核心競爭力，於7月31日正式簽約完成併購。此次併購主要係由雙方共同客戶 Airbus 集團總部與法國Dassault(達梭)牽線介紹，並促成 Segnere 成為集團重要一環。Segnere 擅長鈑金件與結構組裝，與原有 ADB（銑床件）、LUTEC（車床件）、SPEM（表面處理）形成製造鏈垂直整合，有效支撐 Airbus 及 Dassault

換股利多鈍化 鴻海、東元雙雙翻黑

受到關稅不確定因素干擾，鴻海（2317）以換股方式成為東元（1504）大股東的利多鈍化，今（4）日兩檔雙雙翻黑，開盤1個半小時，東元成交量逾4.8萬張居上市公司第4大，股價小跌0.36%至55.8元，鴻海則跌0.83%，暫報180元。

金管會開放符合3條件無流通權證 得以申請提前下市

為因應金融市場的發展需求，以及提升我國金融競爭力，金管會持續透過「金融行動創新法規調適平台」廣納各界建議，經學界及業界委員提出開放在外無流通符合三項條件權證得申請提前下市之意見，證交所、櫃買中心，以及中華民國證券商業同業公會共同研擬開放權證提前下市機制及相關配套措施。

美元受挫！關稅續拼協商 新台幣飆升2角奔抵29.8元

受到政府對台灣輸美產品關稅課徵20%稅率釋放「暫時性關稅」的訊息以及美國聯準會（Fed）降息機率升高導致美元受挫影響，市場預期台美政府溝通期間新台幣看升，新台幣兌美元今（4）日盤中升逾2角，不但再度見到29元字頭，更一舉攻破29.9元大關，奔抵29.8元。

關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點 失守4萬大關

受到新一輪關稅與美國就業數據報告不佳、OPEC+宣布增產等利空因素衝擊，日股今（4）日早盤重挫逾949.08點，失守4萬點整數大關，至台北時間上午8點半左右跌幅仍逾2%以上。

快訊／韭菜翻車！雷虎爆5876.57萬元違約交割 今年上市公司首例

韭菜股海翻車憾事再起！證交所今（4）日公告今年首宗上市公司違約交割案，由元大松江通報投資人操作軍工股雷虎（8033）引爆5876.57萬元違約交割，若連同上櫃違約交割案，此為今年第7宗。

台灣首檔債券主動式ETF上櫃掛牌 亞資中心注入新動能

台灣首檔債券主動式ETF，聯博投信發行之聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）於今（4）日上櫃掛牌，象徵著台灣債券ETF市場邁入全新的里程碑，也為亞洲資產管理中心注入新動能，掛牌典禮貴賓雲集，包括金融監督管理委員證券期貨局副局長高晶萍、聯博集團亞太區總裁高愛捷(Ajai Kaul)、聯博投信董事長翁振國。