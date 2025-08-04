快訊／台股收盤下跌55.44點　台積電跌5元至1135

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開低走低，加權指數終場下跌55.44點，以23378.94點作收，跌幅0.24％，成交量3307.44億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌174.2點開出，指數開低走低，盤中最高達23378.94點，最低23151.65點，終場收在23378.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1135元，跌幅0.44％；鴻海（2317）下跌1.5元至180元；聯發科（2454）下跌20元至1330元；廣達（2382）下跌4元來到281元；長榮（2603）下跌3元至196.5元。
今天漲幅前5名個股為吉茂（1587）上漲2.95元，漲幅10％；百一（6152）上漲0.89元，漲幅9.98％；昇陽半導體（8028）上漲14元，漲幅9.96％；氣立（4555）上漲3.5元，漲幅9.96％；亞航（2630）上漲3.9元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為鼎炫-KY（8499）下跌29.5元，跌幅9.93％；勤誠（8210）下跌52.5元，跌幅9.92％；聯成（1313）下跌0.81元，跌幅7.79％；台塑（1301）下跌2.85元，跌幅7％；台塑化（6505）下跌2.95元，跌幅6.97％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉茂（1587）
|32.45
|▲2.95
|▲10.0％
|百一（6152）
|9.81
|▲0.89
|▲9.98％
|昇陽半導體（8028）
|154.5
|▲14.0
|▲9.96％
|氣立（4555）
|38.65
|▲3.5
|▲9.96％
|亞航（2630）
|43.1
|▲3.9
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鼎炫-KY（8499）
|267.5
|▼29.5
|▼9.93％
|勤誠（8210）
|476.5
|▼52.5
|▼9.92％
|聯成（1313）
|9.59
|▼0.81
|▼7.79％
|台塑（1301）
|37.85
|▼2.85
|▼7.0％
|台塑化（6505）
|39.4
|▼2.95
|▼6.97％
資料來源：證交所
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