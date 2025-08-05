00768B配息10％可多久？ETF專家：口袋深加每年基本債息！至少好幾年！

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復華20年美債（00768B）公告配息為1.24元，若以7月31日收盤價50.3計算，年化配息率達9.86%！

00768B首度配息評價日訂於7月31日，8月19日除息，投資人若想參與此次配息，需於8月18日前持有或買進，9月12日即可領到配息。

法人指出，匯率波動屬市場常態，美元與台幣本就呈現長期循環，隨著台幣升值壓力逐步減緩、匯率干擾淡化，具有穩定配息與防禦特性的美債ETF，依然是資產配置的核心選擇。

ETF專家表示：觀察復華投信官網，債息及收益平準金若以保守１元來計算，至少可穩定配發11次無虞，惟這個數字尚不含每年基金穩定領的債息，若以基金淨值約50元計算每年債息約4%，每年基金基本領息約可達2元，以現在美債點位加上降息預期，不失為一個擇機佈局的好標的。

展望後市，聯準會將於7月31日召開FOMC會議，市場普遍預期本次將維持利率在 4.25%～4.50%。關注重點轉向是否有更多官員轉向支持降息，以及未來政策步調。尤其美國總統川普多次公開評論 Fed 政策，削弱現任主席的市場影響力，市場因而預期2026年降息速度可望加快，有利美債價格走揚。

專家建議，投資人可把握美債殖利率自高點回落、債券ETF價格處於相對低檔的有利時機，採取分批布局策略，不僅參與美元資產行情，也為資產組合增添穩健的息收來源。