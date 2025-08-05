ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00768B配息10％可多久？ETF專家：口袋深加每年基本債息！至少好幾年！

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）公告配息為1.24元，若以7月31日收盤價50.3計算，年化配息率達9.86%！

00768B首度配息評價日訂於7月31日，8月19日除息，投資人若想參與此次配息，需於8月18日前持有或買進，9月12日即可領到配息。

法人指出，匯率波動屬市場常態，美元與台幣本就呈現長期循環，隨著台幣升值壓力逐步減緩、匯率干擾淡化，具有穩定配息與防禦特性的美債ETF，依然是資產配置的核心選擇。

ETF專家表示：觀察復華投信官網，債息及收益平準金若以保守１元來計算，至少可穩定配發11次無虞，惟這個數字尚不含每年基金穩定領的債息，若以基金淨值約50元計算每年債息約4%，每年基金基本領息約可達2元，以現在美債點位加上降息預期，不失為一個擇機佈局的好標的。

00768B配息10％可多久？ETF專家：口袋深加每年基本債息！至少好幾年！（圖／業者提供）

展望後市，聯準會將於7月31日召開FOMC會議，市場普遍預期本次將維持利率在 4.25%～4.50%。關注重點轉向是否有更多官員轉向支持降息，以及未來政策步調。尤其美國總統川普多次公開評論 Fed 政策，削弱現任主席的市場影響力，市場因而預期2026年降息速度可望加快，有利美債價格走揚。

專家建議，投資人可把握美債殖利率自高點回落、債券ETF價格處於相對低檔的有利時機，採取分批布局策略，不僅參與美元資產行情，也為資產組合增添穩健的息收來源。

關鍵字： 00696B00857B00768B美債外資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

推薦閱讀

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

今年6月26日威力彩36期連槓，後來在彩迷花800元精準包牌下終結，不但獨得頭獎，包牌7注也都拿下2獎，合計抱走17.53億元，台彩今（5）日證實，中獎人已完成領獎，並分享下注心路歷程。

2025-08-05 11:26
台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上週台股ETF受益人減少8514人，總人數來到1123萬3449人，今年來增加100萬7613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

2025-08-05 11:05
37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

台企銀（2834）於今（5）日除權息，昨（4）日收盤價16.25元，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元，合計股利0.8元，合計分派現金股利18.3億元及股票股利轉增資發行新股55億元，股利發放預定日為9月9日。

2025-08-05 10:50
快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

今年5-6月統一發票得獎人可在明（6）日起到指定地點領獎，財政部也將在今（5）日提前公告大獎幸運兒概況，其中特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，特獎獎金200萬元中獎號碼「05579058」則有20人幸運中獎。

2025-08-05 10:30
外媒爆台積電救英特爾成關稅談判籌碼　專家不樂見

外媒爆台積電救英特爾成關稅談判籌碼　專家不樂見

美國近日公布對台適用「暫時性」20%關稅稅率，引發產業界與國際媒體關注。儘管總統賴清德召開記者會強調此為暫定措施、仍待雙方協商調整，但外媒分析指出，相較日本與韓國早已承諾對美進行數千億美元投資、並獲得15%優惠稅率，台灣的稅率偏高或與承諾規模不足有關，甚至可能進一步波及核心出口項目半導體產業，目前更傳出，川普開兩個條件，一個是台積電入股英特爾49％，另外一個是要再投資4千億美元，但是兩者難度都很高。

2025-08-05 10:24
輝達、台積電市值奔馳　謝金河：這一輪AI產業革命方興未艾

輝達、台積電市值奔馳　謝金河：這一輪AI產業革命方興未艾

美國川普政府對全球發動關稅戰，而股市衝擊效應呈現遞減，財信傳媒董事長謝金河觀察從近幾年各類資產價格、科技公司股價此消彼漲的變化，以「膨脹的財富，帶給世界更多的不安！」為題撰文，NVIDIA（輝達）、台積電攀高，代表AI產業方興未艾。

2025-08-05 10:02
快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以23498.4點開出，指數大漲119.46點，漲幅0.51％。台股隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數反彈大漲逾250點。

2025-08-05 09:04
00768B配息10％可多久？ETF專家：口袋深加每年基本債息！至少好幾年！

00768B配息10％可多久？ETF專家：口袋深加每年基本債息！至少好幾年！

復華20年美債（00768B）公告配息為1.24元，若以7月31日收盤價50.3計算，年化配息率達9.86%！

2025-08-05 08:45
00929四檔新兵強勢上攻+再度調高配息14%！ETF專家：今年很有可能再調高！

00929四檔新兵強勢上攻+再度調高配息14%！ETF專家：今年很有可能再調高！

復華台灣科技優息（00929）公告配息由0.07調升至0.08，暴力升息14%，在高股息普遍吹起降息風下，00929配息由今年的 0.05一舉調升至0.07再至0.08，也讓股民們增強信心今年還有調升配息的可能。00929將於8/19除息，8/18為最後買進日。

2025-08-05 08:30
主動式ETF配息先馳得點！　群益00982A年化配息率8％真香

主動式ETF配息先馳得點！　群益00982A年化配息率8％真香

首宗主動式ETF公告配息來了！由群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公布首次配息公告，本次預估配發金額為新台幣0.236元，以7月31日收盤價11.76元估算年化配息率超過8%，更勝市面上高息被動式ETF，投資人狂喊「真香」搶進。法人直呼及早推出的商品可以「搶先機」，比一般ETF更加靈活。

2025-08-05 06:00

讀者迴響

熱門新聞

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

賴清德想請大咖助降關稅　AIT一理由直接打槍

郭智輝閉門會議拋「4000億美元投資」惹風波　經部被迫全文解密

川普想端走台積電救「美國阿斗」　300萬傳產人口淪刀俎

快訊／韭菜翻車！雷虎爆5876.57萬元違約交割　今年上市公司首例

童子賢揭「台專20％關稅」暗黑祕辛：川普獅子大開口

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

台灣20％關稅衝擊「600億產值」水五金村　現淪做二休五

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366