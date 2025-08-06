00929配息三連升創今年新高！股民喊：一張都不會賣！

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

隨著金管會ETF配息新指引上路，高股息ETF將邁入「配息合理化」時代，不少商品恐面臨配息下修壓力。復華台灣科技優息（00929）卻逆勢突圍，今年以來三度調升配息，8月再由0.07元上調至0.08元，創9個月新高，亦為五大高股息ETF中唯一持續調升者。

00929今年1月將配息上調至0.05元，5月升至0.07元，8月再進一步調升至0.08元，呈現穩健上升趨勢。此次再度調升配息，獲得不少投資人肯定，直呼「越來越棒」，也有股民表示，「每月配息讓資金調配更安心」、「今年唯一每月配息、每月都能填息的ETF」，肯定00929的表現。

對於後市，不少投資人期待00929下半年能挑戰「每月穩定0.1元」配息目標，認為「邁向年化7%有望」、「進步了，離0.1不遠」，紛紛喊話「是該接回來的時機到了」。00929持續調升配息，帶動市場信心與資金回流。

國際局勢風起雲湧，尤其美國總統川普上任後祭出高關稅，全球科技供應鏈正面臨重整壓力。00929主打「一籃子科技價值鏈投資方案」，持股橫跨IC設計、封測、代工與筆電等台灣產業龍頭，同時納入具防禦性的科技企業，打造40檔電子股組成的「台灣科技黃金陣容」，讓投資人一站式掌握台灣科技產業與AI浪潮商機。

投資達人分析，00929具備兩大優勢：一方面鎖定科技股成長潛力，另一方面以月配息設計提供穩定現金流。選股標準重視基本面與長期獲利能力，不僅分散單一公司風險，也增強ETF配息續航力。投資人只需一檔ETF，即可全面布局台灣科技價值鏈，是川普執政、市場震盪下穩健的投資選擇。