比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

▲太古汽車代表、立院人士結束餐敘後，晚間9點37分步出餐廳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國電動車龍頭比亞迪低價在全球攻城掠地，引入台灣的腳步也轉趨積極。本刊直擊，728晚間比亞迪透過代理商太古汽車夜宴立院高層，地點就在北市知名米其林台菜餐廳山海樓，包括正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志都受邀出席，整場餐敘逾3小時。

本刊掌握，比亞迪企圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但持續接觸朝野立委，也早將部分車種送車測中心檢驗。823大罷免落幕後，是否遊說藍綠透過立院施壓經濟部，促成法規鬆綁？已引起各方關注。

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中國電動車龍頭比亞迪（BYD）挾全球熱銷的威力，叩關搶占台灣車市，經濟部才申明嚴防，但上月底有網友在社群發文，貼出一張在新竹市街頭直擊的神祕測試車款，引發車迷熱議，儘管該車包覆迷彩偽裝車貼，但比對身形輪廓特徵及鋁圈造型，還是有眼尖的車友認出，應是比亞迪熱銷的休旅車款「宋Plus」。

▲比亞迪在國際市場攻城掠地，並成立新品牌騰勢，打算揮軍台灣。

以比亞迪為首的中國電動車低價傾銷全球，歐美各國著眼國安及市場，都祭出高關稅防杜，迫使比亞迪以「泰國製造」方式，繞開中國整車進口禁令進軍台灣，不只挑戰經濟部禁令，更掀起產業關注。經濟部日前對此回應，若確定違規轉運，將啟動四大反制措施應對。

▲比亞迪在歐洲銷售不如預期，大批車款停放港口，變成大型倉庫。

儘管經濟部已畫出紅線，但代理比亞迪的太古集團並未放棄，進一步找上監督行政機關的立法院進行遊說，為鬆綁法規鋪路，時機也相當巧合，就在726大罷免投票後的第2天。

本刊接獲爆料，太古汽車為了接觸立院，委託仲達法律事務所及一名電視台陳姓主管，代邀立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室夜宴，太古合資的夥伴中華賓士也派高層出席，二大車企合資成立的騰勢汽車，正是比亞迪準備登台的代理商。

本刊直擊，7月28日晚上6點20分左右，位於北市仁愛路二段的米其林台菜餐廳山海樓門口，陸續出現應邀出席的賓客，門口的服務人員忙著招呼，首先抵達的是太古汽車高層，隨後包括立法院總務處長廖炯志，及立院副院長辦公室、院長辦公室幕僚也陸續到場，步入餐廳時看起來一派輕鬆，好心情全寫在臉上。

▲餐敘結束，太古汽車代表與韓辦幕僚、廖炯志在等車時暢聊。

針對與比亞迪代理商餐敘一事，廖炯志回應本刊強調，赴會已是下班後時間，且當天為友人臨時邀約，事前並不清楚還有誰會參加，廖表示：「其實是非常單純的聚餐。」



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