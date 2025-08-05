台積電爆2奈米機密外洩！流向非美中而是「這國」半導體設備商

▲台積電驚傳機密外洩事件。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述多位知情人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）驚傳內部洩密案，多名前員工涉嫌在職期間企圖取得2奈米先進製程的機密資訊流出，台積電已將涉案人員開除，國安會及高等檢查署已介入調查。據報導，外洩資料均流向日商東京威力科創的一名設備工程師，曾在台積電系統整合部門任職。

日媒報導，台積電有多名前員工在任職期間，涉嫌違規取得2奈米晶片製程的資訊，台積電已開除涉案員工，但因2奈米為全球最先進的半導體製程，可能影響台灣在半導體產業的地位與國家安全。台積電表示，已對涉案人員「採取嚴格的懲處措施，並已啟動法律程序」。

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台積電未透露具體外洩技術內容，但該事件涉及企業間諜行為，也恐觸犯《國家安全法》，台灣2022年通過的《國家安全法》，涉及竊取半導體關鍵技術的行為可視為「國安案件」。根據政府訂定的「國家核心關鍵技術」清單，包括所有14奈米以下先進製程技術，若未經授權擅自使用、重製或洩漏屬於該清單的商業機密，將被視為違反國安法。

2奈米技術為目前半導體產業中最高階的製程技術，三星、英特爾和日本Rapidus在積極研發。據《聯合報》報導，台積電員工竊取2奈米的資料，均流向日商東京威力科創的一名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識，這名員工在事發後也離開這家外商，但同樣也列入調查名單，而東京威力科創是日本Rapidus股東。

然而數度被台積電表揚為優良供應商的東京威力科創，是營業額僅次於艾司摩爾及美國應用材料的全球第3大半導體製造設備商。

此案是由台積電主動調查發現，有近九位員工涉案，三人屬於20廠2奈米試產人員，利用手機拍攝大量資料，其餘六人則為研發中心人員，提供2奈米相關資料，但後續還要再調查。

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