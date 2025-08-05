慧洋自結7月稅前EPS0.33元　關稅陸續落定可望帶動貿易重回熱絡

▲慧洋今年已出售4艘舊船，預計年底前再售出6艘。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(5)日公告7月合併營收為新台幣13.43億元，公司指出，7月份運價指數持續走升，散裝航運呈現淡季不淡走勢，7月單月營業淨利3.09億元，營業利益率回升至23%，稅前淨利則為2.44億元，自結每股稅前盈餘為0.33元，累計前7月合併營收為86.75億元，營業淨利11.64億元，稅前盈餘5.55億元，自結每股稅前盈餘0.74元。

慧洋7月份毛利率與營業利益率已較上半年明顯成長，即便傳統7、8月份為散裝淡季，然受惠中國大力推動基礎建設，預期投資金額高達1.2兆人民幣，帶動原物料採購需求升溫，再加上今年度南美穀物延遲收成，運價指數持續走揚，其中BPI(波羅的海巴拿馬指數)平均單月漲幅達高達32%；此外，隨著8月1日起各國對美關稅陸續定案，使市場不確定因素下降，亦有助活絡全球運輸貿易。

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第二季單季慧洋共列了約8百萬美元的匯兌損失，影響EPS約0.3元。在船隊佈局方面，截至7月底，公司已處分認列4艘售船利益，總計獲利約1200萬美元，目前尚有1艘預計於8月份認列，由於環保法規日趨嚴謹，公司後續亦將依市場行情持續汰舊，全年預估處分可達10艘。

而今年預計於10月交付1艘輕便型節能新船，可望增添公司營運動能，原預計於12月交付之另1艘輕便型，則延後至明年1月份交付。慧洋目前有13艘新船建造中。