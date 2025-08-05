▲正德海運新船交船典禮大合照，前排右七為正德海運董事長蔡邦權。(圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今日在大陸海通造船廠1艘6.35萬噸超輕便型散裝船「MV HG Houston」交船，以10年長約租給新加坡航商，毛利率約45%。正德這一系列船共造了4艘，今年是最後一艘交船，新加坡航商租了其中兩艘，據了解是轉租給歐洲知名大船公司營運。

正德目前已經開啟後續新造船計畫，公司高階指出，將會訂造最新設計的多用途散裝船，同樣是6萬多噸的超輕便型船，除了裝載散貨，也可以做為貨櫃船，可裝載1024箱(20呎櫃)，讓船隻可以根據市場變化，選擇最優的貨載

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正德今日這艘新船提前兩個月交船，讓公司提早增添獲利，公司也剛完成無擔保可轉換公司債，募得7.8億元資金，明日將開始掛牌，資金主要用來償還銀行借款及轉投資子公司以償還其銀行借款，降低財務成本。

截至目前為止，正德船隊達到22艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單已全數交付完成，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。



正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年上半年合併營收10.56億元，季增13.7%，年增34.25%，創下同期最佳，後續仍將逐季成長。

正德指出，因全球原物料需求受中國大陸啟動5兆元西藏「雅魯藏布江下游水電工程」及美國關稅陸續底定激勵，使原物料運輸迎來搶艙戰，法人預期下年在舊船退役與供需緊張的情況下，尤其因南美穀物產量創下歷史新高，中國將積極向巴西採購穀物將延長出貨期，推動小型船淡季不淡；西非新礦場的鐵礦砂預計下半年開始量產，市況有望轉佳，中國兩大礦商與礦場有長期合作基礎。

另日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，新船訂單則創歷史新低等因素，都將支撐相關運價及獲利表現，下半年散裝航運市場看旺。

