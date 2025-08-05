ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

正德6.35萬噸散裝船交船、10年長約毛利率45%　後續將造多用途散裝船

▲正德海運新船交船典禮大合照。(圖／正德提供）

▲正德海運新船交船典禮大合照，前排右七為正德海運董事長蔡邦權。(圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今日在大陸海通造船廠1艘6.35萬噸超輕便型散裝船「MV HG Houston」交船，以10年長約租給新加坡航商，毛利率約45%。正德這一系列船共造了4艘，今年是最後一艘交船，新加坡航商租了其中兩艘，據了解是轉租給歐洲知名大船公司營運。

正德目前已經開啟後續新造船計畫，公司高階指出，將會訂造最新設計的多用途散裝船，同樣是6萬多噸的超輕便型船，除了裝載散貨，也可以做為貨櫃船，可裝載1024箱(20呎櫃)，讓船隻可以根據市場變化，選擇最優的貨載

[廣告]請繼續往下閱讀...

正德今日這艘新船提前兩個月交船，讓公司提早增添獲利，公司也剛完成無擔保可轉換公司債，募得7.8億元資金，明日將開始掛牌，資金主要用來償還銀行借款及轉投資子公司以償還其銀行借款，降低財務成本。

截至目前為止，正德船隊達到22艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單已全數交付完成，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。


正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年上半年合併營收10.56億元，季增13.7%，年增34.25%，創下同期最佳，後續仍將逐季成長。

正德指出，因全球原物料需求受中國大陸啟動5兆元西藏「雅魯藏布江下游水電工程」及美國關稅陸續底定激勵，使原物料運輸迎來搶艙戰，法人預期下年在舊船退役與供需緊張的情況下，尤其因南美穀物產量創下歷史新高，中國將積極向巴西採購穀物將延長出貨期，推動小型船淡季不淡；西非新礦場的鐵礦砂預計下半年開始量產，市況有望轉佳，中國兩大礦商與礦場有長期合作基礎。

另日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，新船訂單則創歷史新低等因素，都將支撐相關運價及獲利表現，下半年散裝航運市場看旺。
 

關鍵字： 正德散裝船交船10年長約毛利率45%多用途散裝船

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

推薦閱讀

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

今年5-6月統一發票千萬特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，消費金額未超過百元的高達7張，其中有民眾只花100元在基隆市中和路中油加油，幸運中最大獎。

2025-08-05 16:44
快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

財政部今（5）日公告今年5-6月統一發票千萬特別獎中獎清冊，有民眾在台中市太平區中山路3段21號「偈亭泡菜鍋」消費，因花15元加菜買了一顆蛋，幸運拿到200萬元統一發票。

2025-08-05 17:02
大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

鏡頭大廠大立光（3008）5日公告7月合併營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，寫下今年以來單月新高紀錄。公司指出，主要受惠於客戶新機拉貨動能帶動，預期8月出貨動能將優於7月。

2025-08-05 15:56
台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

晶圓代工龍頭台積電（2330）傳技術外洩疑案，據《日經亞洲》5日報導，台積電多名前員工疑似在職期間違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，部分人員已遭公司解職，台積電也對外證實已啟動法律程序因應。

2025-08-05 12:10
台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上週台股ETF受益人減少8514人，總人數來到1123萬3449人，今年來增加100萬7613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

2025-08-05 11:05
37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

台企銀（2834）於今（5）日除權息，昨（4）日收盤價16.25元，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元，合計股利0.8元，合計分派現金股利18.3億元及股票股利轉增資發行新股55億元，股利發放預定日為9月9日。

2025-08-05 10:50
比亞迪傳想登台　經濟部：全力防堵中國車傾銷入台

比亞迪傳想登台　經濟部：全力防堵中國車傾銷入台

2025-08-05 17:08
AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

JPP-KY經寶精密（5284）今日公告2025年7月合併營收達新台幣3.11億元（約泰銖3.43億元），較6月成長3.6%，較2024年同期新台幣2.05億元成長高達51.53%，再創歷史新高紀錄，除了今年以來連續站穩新台幣2.5億元以上的佳績，近期更是連續兩個月站穩單月三億元以上水準。累計2025年前七個月合併營收達19.7億元，年增幅高達54.78%，展現AI伺服器與航太雙主軸帶動下的強勁成長動能。

2025-08-05 16:50
旅天下上半年營收21.97億　EPS 3.35元創同期新高

旅天下上半年營收21.97億　EPS 3.35元創同期新高

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日公告財報，2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，歸屬母公司稅後淨利0.79億元，年增4.06%，基本每股盈餘（EPS）達 3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高紀錄，反映出境旅遊需求仍持續增溫，及公司積極布局航線與多元產品策略奏效。

2025-08-05 16:44
永豐金證併匯立證獲金管會核准　金控旗下今年第3宗購併案

永豐金證併匯立證獲金管會核准　金控旗下今年第3宗購併案

金管會通過永豐金證券合併匯立證券，金管會表示，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處，依公司申請書件說明，合併有助證券業務之整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷之金融服務，此宗合併係為永豐金2025年宣布收購柬埔寨 Amret Plc. 及合併京城銀行之後，來第三宗合併。

2025-08-05 16:33

讀者迴響

熱門新聞

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車　一夜虧5.5億元

比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

賴清德想請大咖助降關稅　AIT一理由直接打槍

台積電爆2奈米機密外洩！流向非美中而是「這國」

台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

郭智輝閉門會議拋「4000億美元投資」惹風波　經部被迫全文解密

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366