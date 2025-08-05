ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅20%還能降？ 專家曝台灣唯一機會

記者劉邠如／綜合報導


針對川普政府近期推動的對等關稅與232條款，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，目前台灣僅公布了20%對等關稅稅率，其他附加條件仍未明朗，儘管外界推測可能與232條款「整包談」，但他認為以台灣目前在全球談判格局中的地位，恐難比照歐盟、日本等大型經濟體提出連動要求。

羅瑋進一步指出，雖然目前稅率看似已底定，但要爭取和日韓同等稅率，也並非沒機會，還是要看台灣是否能向美方提供更多具體互惠條件，例如增加美國投資、進口天然氣等，仍有可能爭取關稅向下調整的空間。不過若是以外界預期「整包談」，羅瑋則不看好有這樣的機會「台灣應該沒有辦法做到整包談，美方應會把半導體關稅獨立處理。」

▲富邦金控資深經濟學家羅瑋博士分析台灣和美國關稅戰，仍有爭取調降空間，但要看台灣願意釋出怎樣的利多給美方。（圖／合成圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦金控資深經濟學家羅瑋博士分析台灣和美國關稅戰，仍有爭取調降空間，但要看台灣願意釋出怎樣的利多給美方。（圖／合成圖）

而對於外界預期，在232條款下的半導體關稅，可能比20%關稅還要高，甚至來到25%，羅瑋分析，這並非是為了針對台積電，而是美國全球戰略的一部分，主要是為了防堵中國成熟製程晶片的大量輸出。他強調：「這是在引導全球半導體企業赴美設廠，不是針對單一公司。」

不過為此台經院產經資料庫總監劉佩真則進一步分析，晶片關稅雖被設計為強化在地供應鏈、誘導台積電等企業赴美設廠，但實際上可能成為「雙面刃」。若企業因關稅成本調升產品價格，將連帶抑制消費意願與終端需求，進一步傷害整體半導體產業鏈，包含美國本土的業者。「不僅美系客戶將承擔更高成本，消費者購買力下降，也會對全球AI產業競爭力構成威脅」。

劉佩真警告，若最終稅率落在25%，將對美國自身經濟造成重大衝擊，不僅第一年將拖累GDP 0.12%，十年後更可能累計達到0.76%的損失。她指出，這項政策同時也將導致美國民眾所得下降，十年間恐減少達4,208美元，並使美國稅收減少高達1,560億美元。至於川普是否可能因為這些負面影響而踩煞車？劉佩真直接回應：「不會！」她指出，川普就是想趁這波重建先進製程，「錯過這一次，未來恐怕難再有機會」。

但富邦金控首席經濟學家羅瑋則提醒，外界關注的不只該只是半導體製品，因232條款調查範圍涵蓋廣泛，從半導體製品、設備到終端產品皆在內，「如果範圍只限於晶片本身，對台灣影響有限；但若連終端設備也納入，衝擊就會大得多。」

他分析，短期內美國進口商品價格勢必上升，消費者負擔增加，將對物價與內需造成壓力。不過中長期來看，隨著各國企業可能決定加碼美國設廠、讓生產在地化、在美創造就業，「這些正面效應可望抵銷部分衝擊，讓美國經濟恢復平衡。」

針對外界擔憂高關稅是否會打擊像台積電這類已承諾赴美投資企業的信心，羅瑋則認為「不至於縮手」，因為關稅反而會進一步讓廠商更快設廠。他補充，先進製程如台積電具備價格話語權，能將部分關稅轉嫁至客戶，相對承壓空間較小，反而是成熟製程業者將首當其衝。

至於整體關稅政策對美國民生的影響，羅瑋表示，目前觀察美國CPI與核心PCE的物價指數，受到關稅推升的幅度仍在0.1%至0.3%之間，並不劇烈。他指出，美國業者事前已有囤貨，加上通路商吸收部分關稅壓力，讓終端售價漲幅不明顯，消費者體感有限。

「美國這次的策略是透過時間與對象的分散來『平滑化』貿易衝擊，雖仍有影響，但程度比預期溫和，」他表示，整體而言，美國經濟會受到一定衝擊，但強度將低於原先市場擔憂。

關鍵字： 關稅半導體美國台灣經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女明星！短褲躺地遭壓制

推薦閱讀

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

今年5-6月統一發票千萬特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，消費金額未超過百元的高達7張，其中有民眾只花100元在基隆市中和路中油加油，幸運中最大獎。

2025-08-05 16:44
快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

財政部今（5）日公告今年5-6月統一發票千萬特別獎中獎清冊，有民眾在台中市太平區中山路3段21號「偈亭泡菜鍋」消費，因花15元加菜買了一顆蛋，幸運拿到200萬元統一發票。

2025-08-05 17:02
大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

鏡頭大廠大立光（3008）5日公告7月合併營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，寫下今年以來單月新高紀錄。公司指出，主要受惠於客戶新機拉貨動能帶動，預期8月出貨動能將優於7月。

2025-08-05 15:56
台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

晶圓代工龍頭台積電（2330）傳技術外洩疑案，據《日經亞洲》5日報導，台積電多名前員工疑似在職期間違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，部分人員已遭公司解職，台積電也對外證實已啟動法律程序因應。

2025-08-05 12:10
台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上週台股ETF受益人減少8514人，總人數來到1123萬3449人，今年來增加100萬7613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

2025-08-05 11:05
37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

台企銀（2834）於今（5）日除權息，昨（4）日收盤價16.25元，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元，合計股利0.8元，合計分派現金股利18.3億元及股票股利轉增資發行新股55億元，股利發放預定日為9月9日。

2025-08-05 10:50
比亞迪傳想登台　經濟部：全力防堵中國車傾銷入台

比亞迪傳想登台　經濟部：全力防堵中國車傾銷入台

2025-08-05 17:08
AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

JPP-KY經寶精密（5284）今日公告2025年7月合併營收達新台幣3.11億元（約泰銖3.43億元），較6月成長3.6%，較2024年同期新台幣2.05億元成長高達51.53%，再創歷史新高紀錄，除了今年以來連續站穩新台幣2.5億元以上的佳績，近期更是連續兩個月站穩單月三億元以上水準。累計2025年前七個月合併營收達19.7億元，年增幅高達54.78%，展現AI伺服器與航太雙主軸帶動下的強勁成長動能。

2025-08-05 16:50
旅天下上半年營收21.97億　EPS 3.35元創同期新高

旅天下上半年營收21.97億　EPS 3.35元創同期新高

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日公告財報，2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，歸屬母公司稅後淨利0.79億元，年增4.06%，基本每股盈餘（EPS）達 3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高紀錄，反映出境旅遊需求仍持續增溫，及公司積極布局航線與多元產品策略奏效。

2025-08-05 16:44
永豐金證併匯立證獲金管會核准　金控旗下今年第3宗購併案

永豐金證併匯立證獲金管會核准　金控旗下今年第3宗購併案

金管會通過永豐金證券合併匯立證券，金管會表示，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處，依公司申請書件說明，合併有助證券業務之整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷之金融服務，此宗合併係為永豐金2025年宣布收購柬埔寨 Amret Plc. 及合併京城銀行之後，來第三宗合併。

2025-08-05 16:33

讀者迴響

熱門新聞

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車　一夜虧5.5億元

比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

賴清德想請大咖助降關稅　AIT一理由直接打槍

台積電爆2奈米機密外洩！流向非美中而是「這國」

台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

郭智輝閉門會議拋「4000億美元投資」惹風波　經部被迫全文解密

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366