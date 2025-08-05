快訊／美股三大指數開高走勢分歧　輝達微跌、台積電ADR下挫逾1％

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普5日接受美媒CNBC訪問時表示，最快下周公布對半導體和晶片的新關稅，影響美股開盤後晶片股的走勢美股8月5日開盤表現穩健，道瓊指數上漲44.09點至44217.73點，漲幅0.10％。標普500指數則小漲6.94點，報6336.88點，漲幅0.11％。納斯達克綜合指數同樣開出紅盤，上揚10.51點至21064.10點，漲幅0.05％。

截至台灣時間晚間9點57分，三大指數漲跌互見。納斯達克指數維持漲勢，來到21118.18點，上揚64.60點，漲幅0.31％。標普500指數微幅上漲6.59點，報6336.53點，漲幅0.10％。道瓊指數則小跌18.07點，至44155.57點，跌幅0.04％。

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個股部分，科技權值股表現分歧。輝達（NVDA）股價微跌0.19％，報179.66美元。台積電ADR（TSMC）下挫1.34％，收在235.79美元。Arm Holdings也下滑0.39％，來到139.51美元。蘋果（AAPL）小跌0.11％，報203.13美元。

相較之下，特斯拉（TSLA）逆勢上漲0.66％，收在311.31美元。谷歌（GOOGL）漲幅達1.05％，報197.09美元。英特爾（INTC）表現亮眼，上揚4.23％，至20.33美元。Super Micro Computer（SMCI）同樣收紅，漲幅1.15％，來到58.90美元。Amplify Travel Tech ETF（AWAY）則幾乎持平，微跌0.01％，收在21.36美元。

川普5日在電話連線中向CNBC表示，「我們將宣布關於半導體和晶片的政策，那是一個單獨的類別，因為我們希望這些東西是在美國製造的」。他補充，這項消息將在下周公布。此外，川普再次提到台積電對美投資計畫，稱台積電將投資3000億美元。