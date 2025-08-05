ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／美股三大指數開高走勢分歧　輝達微跌、台積電ADR下挫逾1％

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普5日接受美媒CNBC訪問時表示，最快下周公布對半導體和晶片的新關稅，影響美股開盤後晶片股的走勢美股8月5日開盤表現穩健，道瓊指數上漲44.09點至44217.73點，漲幅0.10％。標普500指數則小漲6.94點，報6336.88點，漲幅0.11％。納斯達克綜合指數同樣開出紅盤，上揚10.51點至21064.10點，漲幅0.05％。

截至台灣時間晚間9點57分，三大指數漲跌互見。納斯達克指數維持漲勢，來到21118.18點，上揚64.60點，漲幅0.31％。標普500指數微幅上漲6.59點，報6336.53點，漲幅0.10％。道瓊指數則小跌18.07點，至44155.57點，跌幅0.04％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個股部分，科技權值股表現分歧。輝達（NVDA）股價微跌0.19％，報179.66美元。台積電ADR（TSMC）下挫1.34％，收在235.79美元。Arm Holdings也下滑0.39％，來到139.51美元。蘋果（AAPL）小跌0.11％，報203.13美元。

相較之下，特斯拉（TSLA）逆勢上漲0.66％，收在311.31美元。谷歌（GOOGL）漲幅達1.05％，報197.09美元。英特爾（INTC）表現亮眼，上揚4.23％，至20.33美元。Super Micro Computer（SMCI）同樣收紅，漲幅1.15％，來到58.90美元。Amplify Travel Tech ETF（AWAY）則幾乎持平，微跌0.01％，收在21.36美元。

川普5日在電話連線中向CNBC表示，「我們將宣布關於半導體和晶片的政策，那是一個單獨的類別，因為我們希望這些東西是在美國製造的」。他補充，這項消息將在下周公布。此外，川普再次提到台積電對美投資計畫，稱台積電將投資3000億美元。

關鍵字： 美股科技股道瓊股市盤勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

推薦閱讀

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

今年5-6月統一發票千萬特別獎號碼「47406327」共誕生17名千萬幸運兒，消費金額未超過百元的高達7張，其中有民眾只花100元在基隆市中和路中油加油，幸運中最大獎。

2025-08-05 16:44
快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

財政部今（5）日公告今年5-6月統一發票千萬特別獎中獎清冊，有民眾在台中市太平區中山路3段21號「偈亭泡菜鍋」消費，因花15元加菜買了一顆蛋，幸運拿到200萬元統一發票。

2025-08-05 17:02
大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

大立光7月營收54.13億元、月增31%創今年新高　8月還會更好

鏡頭大廠大立光（3008）5日公告7月合併營收達54.13億元，月增31%、年減0.1%，寫下今年以來單月新高紀錄。公司指出，主要受惠於客戶新機拉貨動能帶動，預期8月出貨動能將優於7月。

2025-08-05 15:56
台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

台積電2奈米傳技術外洩　公司：相關人員採取嚴格懲處

晶圓代工龍頭台積電（2330）傳技術外洩疑案，據《日經亞洲》5日報導，台積電多名前員工疑似在職期間違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，部分人員已遭公司解職，台積電也對外證實已啟動法律程序因應。

2025-08-05 12:10
台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

台股ETF受益人周減8500人　7檔逆勢增千人

根據集保戶股權分散8月1日最新統計資料顯示，由於面臨川普關稅期限，市場觀望氣氛濃厚，上週台股ETF受益人減少8514人，總人數來到1123萬3449人，今年來增加100萬7613人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）共7檔受益人逆勢增加千人以上，並同時創新高。

2025-08-05 11:05
37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

37萬名股東注意！台企銀今除權息　填權息比率約3成

台企銀（2834）於今（5）日除權息，昨（4）日收盤價16.25元，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元，合計股利0.8元，合計分派現金股利18.3億元及股票股利轉增資發行新股55億元，股利發放預定日為9月9日。

2025-08-05 10:50
博通推出Jericho4助力AI資料中心互連　採用台積電3奈米製程

博通推出Jericho4助力AI資料中心互連　採用台積電3奈米製程

IC設計大廠博通（Broadcom）今日宣布，針對下一代分散式AI基礎架構平台所設計的 Jericho4 乙太網交換式（ethernet fabric）路由器已開始出貨，Jericho4採用台積電（2330）3奈米製程，以及CoWoS-S封裝技術，博通靠著Jericho4，將有望在AI資料中心互聯能力上，挑戰目前霸主NVIDIA的NVLink。

2025-08-05 23:53
環球晶上半年營收達316億元　第二季、上半年營收創歷史同期第三

環球晶上半年營收達316億元　第二季、上半年營收創歷史同期第三

環球晶（6488）今日召開董事會，會中通過截至2025年6月30日止之第二季財務報告，合併營收160.1億元，季增2.7%，年增4.5%；營業毛利率25.8%，營業淨利率15.2%；稅後淨利16.8億元，季增15.5%，稅後淨利率10.5%；稅後每股盈餘3.52元。2025年上半年的合併財報結果：累計合併營收316億元，年增3.9%；營業毛利率26.1%，營業淨利率15.9%；稅後淨利31.4億元，稅後淨利率9.9%；稅後每股盈餘6.56元。2025年第二季及上半年營收皆創歷史同期第三。

2025-08-05 23:43
長榮航10月21日開航桃園-釜山航線　每週飛往韓國將達32班

長榮航10月21日開航桃園-釜山航線　每週飛往韓國將達32班

長榮航空（2618）今日宣布，10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務，這也是長榮航空睽違13年再度開闢韓國新航點，屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每週飛往韓國將達32班。

2025-08-05 23:40
匯兌損失驚人、Q2吃掉捷迅EPS2元　第三季估計有回沖利益

匯兌損失驚人、Q2吃掉捷迅EPS2元　第三季估計有回沖利益

今年第二季新台幣升值約12%，讓不少企業出現巨額匯兌損失，今(5)日公布財報的慧洋-KY(2637)匯兌損失約800萬美元，2.38億台幣，讓EPS少了2元，量體小的捷迅(2643)匯兌損失約8700萬台幣，讓EPS少掉約2元。近幾日台幣回貶，估計第三季會有回沖利益，但不多。

2025-08-05 19:37

讀者迴響

熱門新聞

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

台積電爆2奈米機密外洩！流向非美中而是「這國」

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車　一夜虧5.5億元

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

快訊／吃火鍋花15元加蛋發票爽中200萬　20張特獎幸運兒一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366