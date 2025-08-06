台積機密外洩、投資3000億鎂　旅美教授曝川普下一步：做最壞打算

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普透露，台積電對美投資總額擴大至3000億美元，此外，台積電更驚傳2奈米技術機密外洩。旅美教授翁履中分析，美國用權力和財力壓迫，生態系統在美國打造，不是不可能的事，而大家都期待關稅能有好結果，但他認為要做最壞的打算，台灣現在該做的不是守住一座山，是想辦法再創新的山。

旅美教授翁履中在臉書發文，美國以權力與資金壓力，推動半導體產業在地重組，是正在發生的事實。台灣過去自詡擁有難以複製的完整半導體生態系，但在美國強勢政策干預下，這套生態系統正在被迫搬到美國重建。

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翁履中提醒外界，川普口中的3000億美元雖然看似誇張，但可能是「保密」中未公開的內容，比起台灣加碼投資，更應該關心，美國不只是要提升晶片自主生產的產能，現在更打算要完全主導AI時代，高階晶片產業的規格和技術。

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同時，台積電爆發機密外洩事件。翁履中表示，台積電以高薪與嚴格紀律著稱，如今仍發生技術外洩，「顯然不是單純因為薪水不夠高，而是有其他因素令人動搖」，背後不只是薪酬問題，觀察台灣社會是否出現「不安心感」，更值得警惕和謹慎面對。

再過一週，川普預告的晶片關稅將會公告，翁履中分析，一開始喊出的關稅稅率可能是用來重啟跟對手談判的籌碼，雖然大家都期盼有樂觀結果，但面對美方壓力，連台積電都不得不調整腳步，其他本土企業恐怕更難反抗，必須做好最壞打算。

翁履中直言，在川普的壓力下，全球各國大多選擇妥協，台灣的應對思維應該是「少輸為贏、誠實面對」，護國神山恐怕已經不是想守護就能守住，不能再對「技術會留台」抱有期待，台灣現在該做的，或許已經不是如何守住一座山，而是想盡辦法再創一座新的山。