「友善屋源」一鍵搞定！永慶房屋響應北市地政局政策　助青銀安心落腳

▲葉凌棋業務總經理表示，永慶房產集團將全力支持臺北市地政局政策，促進台灣租屋市場更加透明友善。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

為了改善特定族群租屋困難現象，台北市政府地政局推動「友善屋源」專案，串聯民間團體、業者共同參與，並於8月4日舉辦記者會對外說明。永慶房屋雙北地區逾280間店、為雙北市擁有最多門市的房仲品牌，宣布響應政策，期望為租屋族群打造一個更有保障、更透明的租屋環境。

台北市長蔣萬安於記者會上表示，想在台北展開夢想生活，居住是最先遇到的問題。市府此次透過「5個歡迎」政策指標，包括「歡迎申請租金補貼、歡迎設戶籍，歡迎長者、學生或青年入住」，來讓資訊更透明、制度更友善。他強調，讓友善屋源的關鍵字，成為租屋市場的共同語言，很高興很多業者都加入這個政策，落實租屋環境友善。

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台北市地政局長王瑞雲坦言，過去面對租屋亂象，多以查核與裁罰為主，但效果有限。所以這次選擇＂正向＂出發，希望透過標籤制度，讓那些願意提供友善條件的房東被看見，也讓真正有需求的租客能夠更快媒合到合適物件。

▲永慶快搜APP上，也能看見「歡迎租補、設籍、長者、學生或青年」的愛心屋源標籤，協助民眾更快找到合適租件。（圖／永慶房屋提供）

而代表出席的永慶房產集團業務總經理葉凌棋則指出，「友善屋源」可創造三贏局面，身為仲介業者，我們樂觀其成！目前上線兩個月多，愈來愈多房東願加入友善屋源，以永慶的委託物件為例，已突破1百多件房源願加入友善屋源標示。

除政策響應外，葉凌棋也分享近年永慶其團在租賃服務上的作為。首先，針對租金行情，與政大不動產研究中心合作開發的「政大永慶租金行情地圖」，今年1月上線，不僅揭露「房東開價租金」，也同步提供「政府已公布實際租金」，讓租金行情更透明。此外，自民國110年起，永慶房屋就在雙北市全面提供代租代管服務，為房東處理出租大小事，更首創「價金履約保證帳戶」，保障租金與押金安全，提升租賃雙方的信任基礎。

▲臺北市地政局長王瑞雲（圖右）與永慶房產集團業務總經理葉凌棋（圖左）合影，共同出席「友善屋源」記者會，期許為租屋族群打造更友善找房體驗。（圖／永慶房屋提供）

談到個人北漂租屋的經驗，葉凌棋感慨表示，「現在的租屋族真的比過去幸運，有補助、有制度，還有業者與政府一起找出有愛心的房東。」他強調，而永慶房產集團也將全力配合北市府政策，促進台灣租屋市場更加透明友善。

民眾若想查詢「愛心屋源」或相關租金行情、代管服務等資訊，可至〈永慶房仲網〉租屋頻道查看。該平台整合永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產最新待售物件，目前全台刊登物件超過23萬件，提供買賣屋、實價登錄、實境看屋、線上專人諮詢、貸款試算、房市新聞，是買賣租屋的首選平台。

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