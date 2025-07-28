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裝潢風格立即可見！永慶房屋「AI煥裝」贏得消費者好評

裝潢風格立即可見！永慶房屋「AI煥裝」贏得消費者好評（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋運用生成式AI，推出的「AI煥裝」服務贏得消費者好評。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋「AI煥裝」服務能夠自動將房屋照片轉換成裝潢示意圖，並提供8種不同裝潢風格給消費者參考，不僅幫助購屋民眾提前掌握房屋未來裝潢的可能面貌，亦幫助部分賣相較差的房屋展現優勢和價值，有效促進物件實地帶看，贏得消費者好評。消費者只要在永慶房仲網的物件頁面上點選「AI煥裝」，就能欣賞不同裝潢示意圖片。

永慶「AI煥裝」幫助消費者想像未來的家
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，許多出售中的中古屋，因為屋齡較高，容易出現裝潢老化、家具和牆面出現污損的情況。若要重新裝潢，不僅需要額外支出裝潢費用，裝潢的風格也不一定和新買家的品味雷同，重新裝潢再出售並不符合效益。

另外一種狀況是，房屋出售時屋主仍居住其中、或是房屋內仍有租客，導致室內尚有許多私人物品。屋主若要將私人物品清空、等租客租約到期後再出售，往往需要耗費許多時間。這兩種常見的情境，都造成許多中古屋出售時，其屋況照片往往難以吸引民眾，進而錯失有緣的購屋客。

針對上述屋主的痛點，永慶房屋的「AI煥裝」能夠將賣相沒那麼吸引人的房屋照片，自動生成裝潢後的風格示意圖，幫助購屋族在線上賞屋的時候，就能掌握房屋未來的可能模樣。陳賜傑點出，在「AI煥裝」的幫助下，購屋族對於房屋未來的模樣更有期待和信心，也就更容易聚焦房屋的其他優勢，包括：地點、格局、使用面積等，進而決定實地賞屋。根據永慶房屋的內部數據，有製作「AI煥裝」的物件，平均帶看量是未製作「AI煥裝」物件的3倍。

裝潢風格立即可見！永慶房屋「AI煥裝」贏得消費者好評（圖／永慶房產集團提供）

▲「AI煥裝」能夠展現老屋裝潢後的可能模樣，贏得屋主好評。

「AI煥裝」展現老屋裝潢潛力
永慶「AI煥裝」推出後，贏得屋主和購屋族的雙方好評。許多屋主表示，委託售屋時曾擔心房屋太過老舊，購屋民眾會提不起興趣，導致銷售期變長、或是需要降價求售。但透過「AI煥裝」服務，能夠展現房屋優勢，也成功促進帶看量。亦有買方分享，因預算考量，往往只能挑選屋齡較大的房屋，但是許多物件照片賣相不佳，就沒考慮實地賞屋。「AI煥裝」推出後，他們才發現許多房屋裝潢後其實相當符合自己的需求和期待，也才意識到過去錯過許多好物件。

陳賜傑表示，「AI煥裝」服務成功增進房屋媒合的機會，也讓購售屋過程體驗更佳。永慶房屋未來也會根據消費者需求，不斷探索房產科技的可能性，推出便捷、貼心的科技服務，讓消費者擁有更安全、流暢的購售屋體驗。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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