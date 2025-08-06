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中菲行因匯率7月營收年減7.5%　以多元的貨幣組合降匯兌風險

▲右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇在股東會上。（圖／中菲行提供）

▲右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)7月份自結集團營業額23.73億元，年減7.5%，公司說明因台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.65元升值到今年7月的29.27元，大幅增加了10.3%，因此雖然7月份空運貨運量較去年同期成長二成，海運貨運量增加一成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

累計1月至7月集團營業額則為167.83億元，年增15.3%。7月空運市場，隨著美國新一輪關稅即將於8月1日生效，人工智慧和高科技產品的出口需求持續，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。7月海運市場，繼5月與6月的出貨旺季之後，整體海運市場放緩，運力過剩與美國高庫存水準對運價造成下行壓力，亞洲地區的運費基本上則保持穩定。

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中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢 的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果，同時中菲行亦積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

為了因應美國關稅複雜局勢 ，中菲行透過諮詢服務的提供，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行積極運用人工智慧推動數位轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，運用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，依據需求提供客製化解決方案。

同時在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。

關鍵字： 中菲行匯率7月營收年減7.5%

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