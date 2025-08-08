港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

▲內湖港墘新案單價逼近150萬元，創內湖新高，成為話題。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

內湖港墘新案單價逼近150萬元，創內湖新高，成為話題。在地房仲表示，該區坐擁明星學區、美食一條街、公園機能3大優勢，房市指名度高，買盤主要有3大族群，包括內科上班族、退休族、鎖定明星學區的孟母，區域中古大樓成交價多在9字頭，但也有6字頭高CP值的選擇。

近期內湖港墘新案成交單價逼近150萬元，創下內湖區預售新高單價，成為區域房市話題。永慶房屋內湖港墘直營店長王濬源表示：「港墘地段條件佳，除了捷運帶來的交通便利性，還有麗山明星學區、美食集中地737巷、碧湖公園，房市指名度高，加上個案條件，創內湖新高價其來有自。」

王濬源介紹，港墘站周圍指名度高的中古大樓，成交價大多在9字頭，目前實登破百萬的只有「文心移動光城」，該社區為捷運共構，具有到站即到家的稀有性。

王濬源補充，港墘站一帶還是有房價更親民中古社區，舉例來說，「西湖園」成交價僅落在6字頭左右，套房總價1200萬、2房1600~1700萬元、3房2200~2400萬元，且步行到捷運站僅約10分鐘，仍是相當便利，CP值高。

▲內湖港墘房市釋出量一直不多，指名度高，買盤主要由3大族群組成。（圖／記者項瀚攝）

王濬源分析：「港墘站待售物件一直不多，買盤方面主要是3大族群，包括內科上班族、鎖定麗山學區的孟母、以及青睞碧湖公園的退休族群。」

如今央行打房，港墘站中古屋房價有下跌嗎？王濬源坦言：「這要看社區，一些指名度高、釋出稀有的社區，例如台北藍帶、文心移動光城、國美詠山等等，房價還是持續看漲，實登價以上的釋出仍有買盤接手；而一些釋出量較多、具有特定抗性的社區，價格就有些微的修正。」

