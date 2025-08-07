台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國半導體關稅開獎，台積電（2330）豁免課徵100%關稅，加上美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以23717.35點開出，指數大漲269.99點，漲幅1.15％，隨後漲逾460點，挑戰24000點整數大關，台積電追平天價1165元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1160元，漲幅3.11％，隨後漲40元至1165元；鴻海（2317）上漲4元至190元；聯發科（2454）上漲25元至1345元；廣達（2382）維持平盤來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至196元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲81.38點或0.18％，收在44193.12點；標準普爾500指數上漲45.87點或0.73％，收6345.06點；那斯達克指數上漲252.87點或1.21％，收在21169.42點；費城半導體指數下跌11.39點或0.2％，收5550.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44193.12 ▲81.38 ▲0.18% S&P500 6345.06 ▲45.87 ▲0.73% NASDAQ 21169.42 ▲252.87 ▲1.21% 費城半導體指數 5550.3 ▼11.39 ▼0.2%

資料來源：證交所