台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

記者陳瑩欣／台北報導
美國半導體關稅開獎，台積電（2330）豁免課徵100%關稅，加上美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以23717.35點開出，指數大漲269.99點，漲幅1.15％，隨後漲逾460點，挑戰24000點整數大關，台積電追平天價1165元。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1160元，漲幅3.11％，隨後漲40元至1165元；鴻海（2317）上漲4元至190元；聯發科（2454）上漲25元至1345元；廣達（2382）維持平盤來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至196元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲81.38點或0.18％，收在44193.12點；標準普爾500指數上漲45.87點或0.73％，收6345.06點；那斯達克指數上漲252.87點或1.21％，收在21169.42點；費城半導體指數下跌11.39點或0.2％，收5550.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44193.12
|▲81.38
|▲0.18%
|S&P500
|6345.06
|▲45.87
|▲0.73%
|NASDAQ
|21169.42
|▲252.87
|▲1.21%
|費城半導體指數
|5550.3
|▼11.39
|▼0.2%
資料來源：證交所
