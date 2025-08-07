散裝船下半年大利多　西非鐵礦量產、美國穀物強銷與俄烏停火

▲烏克蘭重建最被看好的自備吊桿輕便系列散裝船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場下半年利多頻傳，且各型船擁不同利多，今年7月20日開工的西藏全球最大的水力發電大壩、12月開始量產的西非幾內亞西芒杜鐵礦，為海岬型船建立強勁動能；川普總統揮動關稅大刀，迫使多國承諾買進美國穀物，讓巴拿馬型船在7、8月淡季就看到運價上升；本月8日川普給的俄烏停火期限到期，有望成為輕便系列船最大利多。

昨(6)晚波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)在海岬型船帶領下，指數上漲73點，來到1994點，海岬型指數則是大漲181點，指數達3187點，單日上漲6.02%。新加坡鐵礦石昨日收盤價每公噸101.39美元，與7月初相較上漲約10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

散裝船公司高階指出，西芒杜礦廠預計12月量產，現在已經開始洽談運約；吃電怪獸AI對電力的需求，推高美國電網的成本，鋼線鋼纜堆高銅、鋁需求，加上西藏超級水壩所需鋼鐵，讓海岬型船上升趨勢最為明顯。

大致底定的美國關稅，在川普強勢作為下，多國都已承諾開放美國農產品進口，運送穀物的主力巴馬型船，今年下半年熱度高漲，慧洋海運高階認為，現在穀物售價對很多國家來說已經不重要，如何買到足夠的量，符合美國的要求才是重點。

業界高階則指出，今年大陸北京、貴州、廣州，成都等相繼傳出嚴重水災，農產品收成受損， 進口需求拉高；另官方考慮碳排問題，下令低效能煤礦停採，但因AI用電需求，使得進口煤碳增長，增加散裝船運需求。

打了三年多的俄烏戰爭，幾度傳出停火消息都未實現，慧洋高階認為，在川普訂下8月8日期限，並威脅如不實現將祭出嚴厲關稅與經濟懲罰後，俄羅斯總統普丁表示願意與烏克蘭總統澤倫斯基協商。由於俄羅斯明顯不敵歐美精良武器，死亡人數估有近百萬，停火的機率很高。

一旦停火，烏克蘭重建龐大商機，以烏克蘭港口狀況，自備吊桿的超輕便與輕便型船將是主力船型，如果俄烏停火真的實現，輕便系列船舶運價料將快速竄高。

船舶仲介商在給客戶訊息中，以一張乘客追趕火車的照片，擔心月台上這位老兄動作太慢，錯過了即將啟動的列車，沒捉住散裝船運的上升時機。