對等關稅即刻生效！　安永會計師曝「海上飄」時間眉角

▲美國總統川普關稅政策一波波，對等關稅在台灣時間今日中午正式生效。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國半導體關稅政策今（7）日出爐，不過安永會計師事務所提醒，白宮7月底發布的「對等關稅」台北時間今日中午已正式生效，台灣關稅適用稅率為20%，想援引「海上飄」條款爭取原有稅率的業者，有2大時間眉角需要特別留意。

安永聯合會計師事務所執業會計師吳雅君指出，依照美國白宮公告，對等關稅自美東時間7月31日公告後第7天起（美東時間2025年8月7日），進口貨物將依本行政命令適用更新後的稅率。

吳雅君提醒，台商出貨美國有2大時間點需要特別注意，第1、若貨物在新稅率生效前（美東時間2025年8月7日，台北時間8月7日中午12點）已完成裝船，並處於最終運輸途中，有機會符合「海上飄條款」，沿用原稅率。

另一個關鍵時刻，則是美東時間2025年10月5日前（台北時間10月5日中午12點）完成提領，則仍適用原行政命令所規定的稅率。建議出口商請務必確認出貨與報關時程，以避免不必要的關稅負擔。

安永指出，針對此次美國發布之行政命令，台灣政府表示台灣關稅稅率20%為與美方協議達成前之階段性稅率，台美雙方後續將持續磋商貿易協議，建議持續關注供應鏈有關之各國與美國政府雙邊後續協商的持續發展，隨時追蹤最新的貿易政策走向。