3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接獲30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

銀行局主秘張嘉魁指出，近半年來大約接獲30件房貸有關申訴案件，上述申訴案，銀行局會轉給銀行處理，銀行主要會先確認是否為首購貸款，來優先處理，包括根本申請不到貸款，或是撥款速度太慢，也有部分與新青安、央行限貸令有關。

金管會配合行政院「健全房地產市場方案」及重要政策，與各部會合作持續推動穩定房地產市場對策，已推動相關金融監理措施，督導銀行加強不動產貸款風險控管，此外，為兼顧民眾購屋自住需求，也持續督促各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」之房屋貸款。

金管會並已請銀行公會於2024年9月6日設置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，提供民眾查詢銀行是否有可承做購置住宅之貸款額度及各銀行諮詢窗口，依目前揭露資訊顯示，各銀行均尚有可承做額度。

為強化「首購」、「自住」及「已承諾」房貸案件之民眾權益保障，金管會重申銀行應對上開3類房貸案件應積極協助，不宜逕予拒貸，並已請銀行公會提供申訴專線，並彙整各銀行總行申訴窗口，公告於銀行公會網站「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，民眾倘有上開房貸申辦爭議均可撥打相關申訴專線。另外對於前述機制若有疑問亦可撥打金管會洽詢電話，此外，金管會也再強調在2012年已發函，通令銀行辦理房貸時不可搭售房貸壽為條件，亦不能不當勸誘。