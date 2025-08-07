顏益財：台驊因輕資產隨時彈性調整產品組合　投資上下游股票添獲利

▲台驊控股創辦人顏益財指出，集團透過多元化產品與多元化投資，為投資人增添利益。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)創辦人顏益財今(7)日在業績發表會上指出，公司是輕資產企業，並無船舶大型資本資出壓力，可隨時因應市場變化彈性調整產品組合，並透過投資熟悉的上下游產業股票增添獲利，目前手上有41.5億元未分配盈餘，過去7年中有6年殖利率高於同業，連續5年殖利率在7-8%之間，EPS連續4年超過同業，感覺股價與淨值比(P/B)長期受市場低估。

顏益財表示，有些投資人把台驊當船公司，認為海運市場波動時，台驊獲利也會受影響，實際上示台驊的獲利表現與運價波動並非高度連動，台驊獲利來源多元，上半年長期投資的股票股利收入達2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，投資的標的包括陸海空運輸業、承攬業與航太業等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台驊本身產品多元，包括海運、空運、鐵路、公路運輸、倉儲等組合，因此不會受到單一運輸方式，例如如空運運價波動而影響，有效分散風險，公司EPS即使在新冠疫情紅利過後，2024年的EPS仍高於2020年之前表現。

在外匯風險方面，雖然集團美元部位大，但透過持有所在地調節美金曝險部位，對於外匯風險較能掌控，例如公司在中國大陸營收占比約65%，而人民幣今年上半年僅升值2%，比台幣的10%低很多。另公司做美元與越南盾定存，美元率在4.2-4.5%之間，越南盾在4.5-5%之間，公司利用存貸之間的利率差異，進行理財操作，為投資人創造利益。

集團近幾年持續佈建東協、東亞及美國營運網路，上半年設立新加坡、印尼子公司，將日本合資公司THI Japan Co., Ltd 持股由51%增加比至90%，預計明年達到100%，另以多元產品及網路做基礎，透過客製化服務來提升競爭力和毛率利。

集團重塑傳統物流產業操作，精簡人力成本及提升服務品質，讓傳統物流公司變身AI應用、數位化科技創新公司，目前在兩岸與國際建立40餘人團隊，負責閉環內部操作系統與智慧物流AI計畫，將來會以AI做客服與處理大量物流文件，估計相關人員透過AI一天可以做兩百單，節省一半人力，並透過AI整合不同系統平台，預計1-2年做出成效。

台驊今年將加強美國輸往亞洲貨載的運務，由於美國消費大國，進口貨遠高於出口貨，粗估是5比1的比重，但在美國出口貨取得多國零關稅之後，估計出口貨量會逐步增加，運價也能獲得提升。另公司也會持續尋找投資標的，做策略性投資，或許很快就會讓投資人看到讓人驚喜的投資案。