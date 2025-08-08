台積電等半導體免徵關稅　航空貨運公會與台驊看好9月航空貨運

▲美國對台灣課徵20%關稅讓航空貨運量遽減兩成，現因半導體獲得免關稅，有望在9月中見到貨量回升。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普周三宣布，將對半導體徵收高達100%的關稅，但如果有在美國建廠，或是已承諾在美國設廠生產投資，就可免關稅，對此台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥形容這是給了台灣業者一個「逃生門」，以生產期來看，估計9月中旬可以見到航空貨量增長，增幅粗估約兩成；台驊控股(2636)創辦人顏益財則估計9月航空貨運有機會看到價量齊揚。

不過經濟部昨(7)日邀台積電(2330)，聯電(2303)等相關業者座談，業者普遍表示，美國擬對半導體及晶片加徵關稅，實施範圍、課稅方式、豁免條件及相關執行細節尚未公布，仍待進一步觀察與釐清。

有法人也指出，半導體關稅如何執行，是僅針對半導體晶片進口，還是所有晶片的產品，都有待政府出面協商釐清。還有法人憂心台積電到美國投資技術會被偷。

羅文祥指出，半導體佔空運貨載近六成，垂直、側邊供應面很多，有到美國設廠的企業能獲得免稅，對台灣航空貨運市場真是很大的利多。

顏益財則指出，台積電到美國鳳凰城設廠，從設備到先進封裝等都由台灣支援，美國廠將晶圓空運回台灣進行先進封裝，封裝後的晶片提供AI伺服器製造商，多段運輸帶旺航空貨運。中華航空(2610)、星宇航空(2646)都已決定在下半年開桃園-鳳凰城航線。

顏益財分析，台灣出口伺服器比重高，電子成品以東南亞為主，像三星、海力士等都已在越南河內設廠，中國三大航，包括中國航空、南方航空與東方航空都已將貨運包機業務移轉到越南等東南亞國家，供應鏈已經出現明顯變化。