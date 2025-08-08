新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）。

記者巫彩蓮／台北報導

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題向《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

不過他指出，在立法之前，美國穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定基礎，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場! 這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡，也在有為者亦若是。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是陳冲投書全文：

兩年前(2023/8/18)我在「藉穩定幣重新盤點Fintech」一文中，除看好穩定幣外，也為2019臉書推出Libra穩定幣遭政治封殺，功敗垂成感到惋惜，如今見到穩定幣近兩個月來成為台灣乃至全球性的熱門話題，實在感觸甚多。

美國當年強力攔阻穩定幣，當然是因為臉書結合三大行業，來勢洶洶，官方既怕影響貨幣政策，又恐金融市場不穩，2021年聯準會主席鮑爾甚至喊出咱將來會發行央行數位貨幣CBDC，何必還要穩定幣?事實上，在此緩兵之計下，多年來美國既無CBDC，也不見穩定幣立法，反倒是無人監管的穩定幣大行其道。

2024/7/28翻臉如翻書的川普，一反過去稱比特幣為scam的態度，不但出席比特幣大會，而且還宣告當選後絕不發行CBDC，更要創造穩定幣負責發展的環境。事後看到其幕僚Miran(現任白宮經濟顧問委員會主席)在2024/11所寫俗稱海湖莊園協議，即可了解並非川普隨興之言，而是有策略的財經戰略:藉關稅為題將經貿夥伴請上談判桌，接著再處理美元(匯率)美債，才能Make America Great Again! 而穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。

依照美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，人們才猛然領悟川普近來要求改發短債的精妙，既可節省利息又可確保銷路，也不畏以短支長之弊，美國財長初步估算，至少已有三兆美元的額度可供揮灑。而且美國在立法之前，美國號稱的穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定良好基礎。只待東風齊備，大肆攻城掠地，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場! 這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡，也在有為者亦若是。

原本歐洲早期即感受到境外美元(Eurodollar)對貨幣主權的威脅，將來於實體經濟外，又將於虛擬經濟招架美元穩定幣，恐怕又是痛苦經驗，所以英國英格蘭銀行總裁Bailey於接受泰唔士報專訪時，除表達一般央行顧慮外，特別警告美元穩定幣如再普及，會威脅英鎊與歐元，稀釋貨幣主權。而歐洲中央銀行總裁拉嘉德，則更正面迎戰，宣稱Global Euro Moment來臨，且在歐盟MiCA法中設下規定，得限制外國穩定幣在歐盟的流通及影響。歐銀顧問群，則除建議支持歐元計價穩定幣外，更建議推出數位歐元，雙線近兵，以全面捍衛經濟主權。

有資格問鼎或幣戰爭的，還有北京，於2014年，人行即布局進行數位人民幣DCEP之研發，經掌握專利、雙層規劃、試點擴辦等階段，技術早已領先全球，不想川普殺出，擺明不玩CBDC，直攻穩定幣，如此北京原有優勢痛失其半，加上共產體制排斥Decentralized Finance(如區塊鏈)，一時頗感尷尬，所幸手頭尚有王牌---擁有兆元境外人民幣加上西方金融體系的香港。本年三月本人訪問香港，與財庫局高層餐敘，了解港方正為穩定幣立法努力中，回台後於3/31發表專文，認此一金融爭先的硝煙，值得重視，不妨拭目以待。而且在香港發行境外人民幣的穩定幣，不致衝擊境內貨幣政策，也可稍減美元穩定幣在國際市場一面倒的市佔率。

果不其然，香港立法會經討論通過穩定幣條例，5/31刊登憲報(完成立法程序)，巧的是6/2我應邀在台北穩定幣論壇發表主題演講，自然借力使力，指出這是Superpower另場貨幣戰爭的序幕，金融市場如此大事，得能如此近距離觀察，實在過癮，唯一憾事是台北錯失共襄盛舉的機會。回想我在2021年公開演講及文章中都曾倡議，也許聲音太小，也許其他原因，未獲貨幣單位正視，想想可惜了!

數年過去，許多陰謀都已率續轉為陽謀，那還有陰謀嗎?那要請教川普，他所謂MAGA中，是否也包括恢復當年咨意狂印美鈔的特權與雄風呢?