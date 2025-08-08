ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

▲▼中華人權協會人權之夜頒獎，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前行政院長陳冲蒞會發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）。

記者巫彩蓮／台北報導

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題向《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

不過他指出，在立法之前，美國穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定基礎，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場! 這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡，也在有為者亦若是。

以下是陳冲投書全文：

兩年前(2023/8/18)我在「藉穩定幣重新盤點Fintech」一文中，除看好穩定幣外，也為2019臉書推出Libra穩定幣遭政治封殺，功敗垂成感到惋惜，如今見到穩定幣近兩個月來成為台灣乃至全球性的熱門話題，實在感觸甚多。

美國當年強力攔阻穩定幣，當然是因為臉書結合三大行業，來勢洶洶，官方既怕影響貨幣政策，又恐金融市場不穩，2021年聯準會主席鮑爾甚至喊出咱將來會發行央行數位貨幣CBDC，何必還要穩定幣?事實上，在此緩兵之計下，多年來美國既無CBDC，也不見穩定幣立法，反倒是無人監管的穩定幣大行其道。

2024/7/28翻臉如翻書的川普，一反過去稱比特幣為scam的態度，不但出席比特幣大會，而且還宣告當選後絕不發行CBDC，更要創造穩定幣負責發展的環境。事後看到其幕僚Miran(現任白宮經濟顧問委員會主席)在2024/11所寫俗稱海湖莊園協議，即可了解並非川普隨興之言，而是有策略的財經戰略:藉關稅為題將經貿夥伴請上談判桌，接著再處理美元(匯率)美債，才能Make America Great Again! 而穩定幣正是鉅額美債得以續命的救生圈。

依照美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，人們才猛然領悟川普近來要求改發短債的精妙，既可節省利息又可確保銷路，也不畏以短支長之弊，美國財長初步估算，至少已有三兆美元的額度可供揮灑。而且美國在立法之前，美國號稱的穩定幣業者，南征北討已攻佔全球99%市場，奠定良好基礎。只待東風齊備，大肆攻城掠地，未來更可席捲虛擬經濟世界計價單位的市場! 這些景象看在北京、歐洲或倫敦的眼底，不免暗呼不妙，開始苦思對策，連小國如新加坡，也在有為者亦若是。

原本歐洲早期即感受到境外美元(Eurodollar)對貨幣主權的威脅，將來於實體經濟外，又將於虛擬經濟招架美元穩定幣，恐怕又是痛苦經驗，所以英國英格蘭銀行總裁Bailey於接受泰唔士報專訪時，除表達一般央行顧慮外，特別警告美元穩定幣如再普及，會威脅英鎊與歐元，稀釋貨幣主權。而歐洲中央銀行總裁拉嘉德，則更正面迎戰，宣稱Global Euro Moment來臨，且在歐盟MiCA法中設下規定，得限制外國穩定幣在歐盟的流通及影響。歐銀顧問群，則除建議支持歐元計價穩定幣外，更建議推出數位歐元，雙線近兵，以全面捍衛經濟主權。

有資格問鼎或幣戰爭的，還有北京，於2014年，人行即布局進行數位人民幣DCEP之研發，經掌握專利、雙層規劃、試點擴辦等階段，技術早已領先全球，不想川普殺出，擺明不玩CBDC，直攻穩定幣，如此北京原有優勢痛失其半，加上共產體制排斥Decentralized Finance(如區塊鏈)，一時頗感尷尬，所幸手頭尚有王牌---擁有兆元境外人民幣加上西方金融體系的香港。本年三月本人訪問香港，與財庫局高層餐敘，了解港方正為穩定幣立法努力中，回台後於3/31發表專文，認此一金融爭先的硝煙，值得重視，不妨拭目以待。而且在香港發行境外人民幣的穩定幣，不致衝擊境內貨幣政策，也可稍減美元穩定幣在國際市場一面倒的市佔率。

果不其然，香港立法會經討論通過穩定幣條例，5/31刊登憲報(完成立法程序)，巧的是6/2我應邀在台北穩定幣論壇發表主題演講，自然借力使力，指出這是Superpower另場貨幣戰爭的序幕，金融市場如此大事，得能如此近距離觀察，實在過癮，唯一憾事是台北錯失共襄盛舉的機會。回想我在2021年公開演講及文章中都曾倡議，也許聲音太小，也許其他原因，未獲貨幣單位正視，想想可惜了!

數年過去，許多陰謀都已率續轉為陽謀，那還有陰謀嗎?那要請教川普，他所謂MAGA中，是否也包括恢復當年咨意狂印美鈔的特權與雄風呢?

關鍵字： 穩定幣.陳冲貨幣

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

受到半導體關稅可望豁免利多，以及台積電（2330）創下收盤歷史新高之下，大盤7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤收在24003.77點，成功站上24000點大關，不但創下今年新高，也創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待，17檔台股ETF領先大盤創下收盤新高，讓97萬5085受益人賺錢。

不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI明晟今（8）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股分股新增川湖（2059）及康霈*（6919）2檔、刪除寶成（9904）及潤泰新（9945）2檔， 全球小型指數的台股成分股則新增印能科技（7734）等7檔、刪除皇翔（ 2545）等4檔，調整將於8月26日盤後生效。

新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

全球股市逐步消化川普政府關稅不確定，也收復對等關稅宣布當時下跌的失土，財信傳媒董事長謝金河觀察，歷經川普關稅戰股市表現，以「企業力就是國家經濟力！」為題撰文，內容他提到撐起丹麥股市一直下挫，原因在於重量企業之一沃旭跌勢所致。

加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

受到OPEC+增產消息影響，國際油價本週回落，按中油浮動油價機制計算結果顯示，若不考量平穩措施，汽、柴油價格理應調漲。不過在啟動平穩機制後，預估下週（8月12日凌晨起）汽油價格將不調整或微幅上漲0.1至0.2元，柴油調漲0.1至0.3元。

快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

美股周四（7日）指數漲跌互見，台股繼昨日大漲之後，今（8）日以上漲22.88點、24026.65點開出，震盪走高，指數上漲逾110點，台積電（2330）小漲5元至1185元，再刷天價。

高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，還適合做為現金流的配置嗎？莫急、莫慌、莫害怕！達人建議可以用以下2大重點來檢視你手中的高股息ETF究竟配息底氣夠不夠厚，能不能長期配出穩定好息。

00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

8月債券ETF除息秀熱鬧登場，首度配息就震撼市場的復華20年美債（00768B）一舉成為市場焦點。首季配息每單位高達1.24元，年化配息率達9.9%，不僅刷新美債ETF紀錄，更罕見超越多檔非投資等級債ETF，成為本月最受矚目的除息新星。

