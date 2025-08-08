航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

記者高兆麟／台北報導

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

至上午10點半，長榮（2603）最高來到198元，上漲1.7%；陽明(2609)最高走揚至61.5元，上漲1.65%；萬海（2615）最高來到89.2元，上揚1.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合外電報導，在中美貿易緊張、紅海危機持續等地緣政治風險陰影下，全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）第二季繳出優於預期的財報表現，受惠於改道繞行非洲所帶來的運能緊縮與運價上漲效應，公司不僅上修全年財測，並預期今年全球集裝箱運量將呈現小幅成長，展現其在動盪市場中的韌性與調適能力。

根據馬士基最新公布財報，第二季息稅折舊攤提前盈餘（EBITDA）年增7%，達23億美元，優於市場預估的19.8億美元；營收年增3%，達131億美元，也優於分析師預估的126.1億美元。公司指出，雖然美國進口需求相對疲弱，但來自歐洲與其他市場的強勁需求已足以彌補缺口。

其中，紅海危機所造成的航線改道成為本季營運亮點。由於葉門胡塞武裝持續襲擊商船，多數船舶被迫繞行非洲好望角，整體航程延長，導致供應鏈緊縮、運費走高。馬士基預估，這種供應面干擾可能將延續至年底，短期內對價格形成支撐。

在此背景下，馬士基上修全年全球貨櫃運量預測，從原先的–1%至+4%，調升至+2%至+4%。同時，亦將全年 EBITDA 預估從原本的60億至90億美元區間，提高至80億至95億美元。

不過，儘管上半年表現亮眼，馬士基對下半年仍持保守態度，特別關注中美貿易談判進展。公司警告，若雙方未能在8月12日前達成協議，屆時可能有高達55%的關稅正式上路，將對亞洲至北美航線需求造成壓力。

馬士基強調，面對政策風險與地緣政治變數，未來將持續強化海運與物流整合能力，並保有高度調整彈性，以應對全球供應鏈潛在的波動與挑戰。