因應美對等關稅　財部：提供 3大面向6項財政支持措施

財政部表示，為因應美國對等關稅政策衝擊，該部持續配合行政院對出口供應鏈「9大面向、20項措施」支持方案，於「金融支持」、「降低行政成本」及「租稅優惠」三大面向提供6項財政支持措施。

在「金融支持」面向，該部所屬中國輸出入銀行提供「貿易融資利息減碼」及「輸出保費優惠」2項措施，並自114年8月7日開始受理廠商申請，以協助廠商及其關連產業降低資金成本，減輕輸出保險徵信費及保險費負擔，鼓勵開拓新市場，確保我國廠商在全球市場競爭優勢。

在「降低行政成本」面向，海關實施「保稅區通關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」2項簡化通關措施，以降低業者行政作業成本及法遵成本；在「租稅優惠」面向，為鼓勵產業創新轉型，與因應產業發展需求及國際情勢，提供「研發與設備支出抵減」及「擴大抵減適用」2項措施，減輕租稅負擔。

財政部表示，除上開6項措施外，為緩解受美國對等關稅政策影響衍生之資金壓力，納稅義務人如有需求，可於繳納期間內向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳稅，不限繳稅金額、免加計利息，延期最長1年，分期最長3年（36期）；又為利營業人資金週轉並維持營運，符合一定條件之營業人，可依規定申請退還營業稅溢付稅額；另國家金融安定基金也已啟動安定市場機制，以維持投資者信心與資本市場穩定。

財政部表示，將對受美國對等關稅政策影響的企業與民眾，持續給予協助與支持，幫助產業界因應挑戰與衝擊，藉以提升競爭力與韌性，並穩定國內經濟與就業，讓國人生活安心與安定。