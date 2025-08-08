貨櫃三雄7月營收月增年減！　長榮、陽明成長逾10％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者高兆麟／台北報導

貨櫃三雄今（8）日同步公告7月營收，受惠運價變化及關稅政策影響，長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）7月單月營收都較6月成長，其中長榮及陽明都有超過1成漲幅；不過與去年同期相比，則是都衰退近4成。

長榮海運7月單月合併營收為336.05億元，月增11.62%、年減38.22%；累計今年前7月合併營收為2300.6億元，年減7.74%。主要是期間北美航線因需求波動致運價走緩，然歐洲主要港口壅塞情況持續，推升歐線運價止跌反彈，且受惠於傳統旺季需求支撐，為單月營收較上月成長挹注動能。

陽明海運7月受到美國關稅政策變化影響，推升單月合併營收為154.84億元，月增12.16%、年減39.18%；累計今年前7月合併營收為996.57億元，年減18.21%。

陽明海運表示，美國商務部7月份最新零售銷售資料顯示，企業庫存雖略有下降，但整體處於近5年之中高水位，同時因暑假淡季及關稅暫緩到期影響，整體貿易量呈現放緩；惟6月零售銷售優於預期，家庭消費展現韌性，支持市場對美國景氣前景信心。

萬海航運7月單月合併營收為124.16億元，月增1.91%、年減38.26%；累計今年前7月合併營收為843.59億元，年減1.78%。



萬海指出，7月遠洋航線運價雖受市場因素影響而有所調整，但受惠於公司在近洋航線的深耕與布局，維持穩健動能，有效彌補部分市場波動，帶動公司整體營收表現穩步提升；隨著8月美國對各國關稅措施逐步明朗，供應鏈恢復穩定，對運價止跌維穩形成正向支撐，將持續審慎觀察市場需求，並調整航線布局，以靈活因應市場變化。