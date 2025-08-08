ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明海運7月營收月增12.16%、年減39.18%　市場好壞因素並存

▲陽明海運響應推廣運動產業政策，贊助國內重要運動賽事與培育年輕優秀運動選手。（圖／陽明提供）

▲下半年市場好壞因素並存，業界估與上半年相差不多。。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導　

陽明海運(2609)公布7月單月營收為新台幣154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少新台幣99.74億元，減幅為39.18%。下半年市場好壞因素並存，業界估與上半年相差不多。

陽明今年累計至今營收為996.57億元，較去年同期營收1218.49億元，減少新台幣221.92億元，減幅為18.21%。公司說明，7月仍因美國關稅政策變化影響，致使營收增加。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為6.3%，需求成長為2.0%。

國際貨幣基金(IMF)7月最新報告指出，隨著美國關稅政策公布低於4月關稅水平與金融狀況改善(美元走弱)，微幅上調今年全球經濟成長預測至3.0%，較4月預測的2.8%增加0.2個百分點，但示警未來各國仍有潛在協商關稅上調之不確定性以及地緣政治緊張局勢帶來的下行風險仍然存在。

根據美國商務部7月份最新零售銷售資料顯示，企業庫存雖略有下降，但整體處於近5年之中高水位，同時因暑假淡季及關稅暫緩到期影響，整體貿易量呈現放緩。惟6月零售銷售優於預期，家庭消費展現韌性，支持市場對美國景氣前景信心。

日前胡塞武裝組織宣布對所有與以色列港口存在航運合作關係的船隻實施無差別攻擊，紅海地區航運安全恐進一步惡化，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維安全航行。

【死裡逃生】高雄港吊車突翻覆！　撞貨船後2貨櫃落海 駕駛嚇癱趴地

