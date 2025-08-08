台灣也是「疊加關稅」？經貿辦證實：原稅率往上加20%

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣。（圖／記者陳家祥攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國針對進口商品的對等關稅政策於8月7日正式生效，但近日傳出日本關稅15%是在「原有稅率上再加徵15%關稅」，但經過日方反映，美國坦言是疏失，會退還7日後超徵的差額。對此，行政院經貿談判辦公室證實，大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣7日生效後，真正的關稅數字是原關稅加上20%。

根據美國總統川普於7月31日簽署的最新行政命令，台灣等多數國家對美出口商品，將適用「原有最惠國（MFN）待遇關稅稅率」再疊加暫時性對等關稅稅率20%。這項政策意味著，台灣出口到美國的相關產品，實際稅率將是原本MFN稅率加上20%的對等關稅，若產品還涉及反傾銷或反補貼稅，則稅率會更高。

根據美國行政命令，除已與美方達成協議的歐盟外，其他國家均採「疊加」計算。各國暫時性對等關稅稅率依國別不同：瑞士為39%、印度25%、越南20%、菲律賓、泰國與印尼19%、韓國15%，台灣則為20%。這些稅率均為在原有MFN稅率之外再加徵，與今年4月5日美方開始實施暫行10%對等關稅時的算法一致。

行政院經貿辦表示，受新制衝擊的台灣產業涵蓋製造業與農業部門。以工具機產業為例，出口美國過去MFN稅率為0%至6%，平均約4%，新關稅上路後，平均稅率將達24%，如農業部門產品，原本零關稅，現將加徵20%。

經貿辦強調，每國與美國的對等關稅談判狀況與進度不一，實際稅率計算方式也因協議進展有所不同。以歐盟為例，因已與美方達成協議，其對等關稅並非採疊加計算，為全球少數例外。台灣則與多數國家相同，採用疊加方式。

經貿辦重申，政府談判團隊將持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，同時也會討論供應鏈合作及美國232條款等相關議題，力求為國內產業爭取最有利條件。

另外，針對受對等關稅新制衝擊較大的產業，行政院早於4月即提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。該方案涵蓋金融支持、協助業者拓展多元市場、推動產業升級，以及加強就業穩定與勞工照顧等多項措施，協助產業應對關稅壓力，減緩出口衝擊。