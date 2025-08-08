ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣也是「疊加關稅」？經貿辦證實：原稅率往上加20%

▲▼經貿辦副總談判代表顏慧欣出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國針對進口商品的對等關稅政策於8月7日正式生效，但近日傳出日本關稅15%是在「原有稅率上再加徵15%關稅」，但經過日方反映，美國坦言是疏失，會退還7日後超徵的差額。對此，行政院經貿談判辦公室證實，大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣7日生效後，真正的關稅數字是原關稅加上20%。

根據美國總統川普於7月31日簽署的最新行政命令，台灣等多數國家對美出口商品，將適用「原有最惠國（MFN）待遇關稅稅率」再疊加暫時性對等關稅稅率20%。這項政策意味著，台灣出口到美國的相關產品，實際稅率將是原本MFN稅率加上20%的對等關稅，若產品還涉及反傾銷或反補貼稅，則稅率會更高。

根據美國行政命令，除已與美方達成協議的歐盟外，其他國家均採「疊加」計算。各國暫時性對等關稅稅率依國別不同：瑞士為39%、印度25%、越南20%、菲律賓、泰國與印尼19%、韓國15%，台灣則為20%。這些稅率均為在原有MFN稅率之外再加徵，與今年4月5日美方開始實施暫行10%對等關稅時的算法一致。

行政院經貿辦表示，受新制衝擊的台灣產業涵蓋製造業與農業部門。以工具機產業為例，出口美國過去MFN稅率為0%至6%，平均約4%，新關稅上路後，平均稅率將達24%，如農業部門產品，原本零關稅，現將加徵20%。

經貿辦強調，每國與美國的對等關稅談判狀況與進度不一，實際稅率計算方式也因協議進展有所不同。以歐盟為例，因已與美方達成協議，其對等關稅並非採疊加計算，為全球少數例外。台灣則與多數國家相同，採用疊加方式。

經貿辦重申，政府談判團隊將持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，同時也會討論供應鏈合作及美國232條款等相關議題，力求為國內產業爭取最有利條件。

另外，針對受對等關稅新制衝擊較大的產業，行政院早於4月即提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。該方案涵蓋金融支持、協助業者拓展多元市場、推動產業升級，以及加強就業穩定與勞工照顧等多項措施，協助產業應對關稅壓力，減緩出口衝擊。

英特爾發聲明力挺！陳立武發信全員工喊話　信件全文曝光

英特爾發聲明力挺！陳立武發信全員工喊話　信件全文曝光

美國總統川普日前發文，認為英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，今日英特爾也聲明表示，英特爾、董事會及執行長陳立武（Lip-Bu Tan）堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與總統「美國優先」目標一致，陳立武更親自寫信給英特爾員工，現在信件全文也曝光。

2025-08-08 15:18
台積電7月營收3231.66億元、年增25.8%　創單月歷史次高

台積電7月營收3231.66億元、年增25.8%　創單月歷史次高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日公佈 2025 年 7 月營收報告。2025 年 7 月合併營收約為新台幣 3,231 億 6,600 萬元，較上月增加了 22.5%，較去年同期增加了 25.8%，寫單月歷史次高以及歷年同期新高。

2025-08-08 13:40
陽明海運7月營收月增12.16%、年減39.18%　市場好壞因素並存

陽明海運7月營收月增12.16%、年減39.18%　市場好壞因素並存

陽明海運(2609)公布7月單月營收為新台幣154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少新台幣99.74億元，減幅為39.18%。下半年市場好壞因素並存，業界估與上半年相差不多。

2025-08-08 17:48
17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

受到半導體關稅可望豁免利多，以及台積電（2330）創下收盤歷史新高之下，大盤7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤收在24003.77點，成功站上24000點大關，不但創下今年新高，也創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待，17檔台股ETF領先大盤創下收盤新高，讓97萬5085受益人賺錢。

2025-08-08 09:47
聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布7月份合併營收432.2億元，月減23.41％，年減5.24％。聯發科累計今年前七月合併營收3469.01億元，年增13.24％，

2025-08-08 17:40
一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

全球股市逐步消化川普政府關稅不確定，也收復對等關稅宣布當時下跌的失土，財信傳媒董事長謝金河觀察，歷經川普關稅戰股市表現，以「企業力就是國家經濟力！」為題撰文，內容他提到撐起丹麥股市一直下挫，原因在於重量企業之一沃旭跌勢所致。

2025-08-08 12:58
航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

2025-08-08 10:27
MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI明晟今（8）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股分股新增川湖（2059）及康霈*（6919）2檔、刪除寶成（9904）及潤泰新（9945）2檔， 全球小型指數的台股成分股則新增印能科技（7734）等7檔、刪除皇翔（ 2545）等4檔，調整將於8月26日盤後生效。

2025-08-08 09:15
不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

2025-08-08 12:18
新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

2025-08-08 10:49

經貿辦證實是「疊加關稅」：原稅率往上加20%

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

英特爾發聲明力挺！陳立武發信全員工喊話　信件全文曝光

台積電內鬼「準時上下班」太可疑！PTT酸：難怪被抓

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

經濟部找大廠座談　7大咖建議同一件事

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

