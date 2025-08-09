台灣關稅疊加「20％＋N」暴增　傳產稅率一次看

記者黃翊婷／綜合報導

美國8月7日正式啟動最新對等關稅政策，對包括台灣在內的多數國家採「疊加」計算方式，也就是說，原本我國輸美工具機產品適用稅率為MFN稅率4.7％，再疊加20％對等關稅後，即為24.7％。而原本零關稅的部分農漁產品，新關稅直接提升至20％，紡織品、塑橡膠、自行車的稅率也都是「20＋N（原稅率）」。

▲美國實施最新對等關稅政策，對我國傳產衝擊強大。（示意圖／紐澤西港務局提供）

根據美國總統川普於7月31日簽署的最新行政命令，台灣等多數國家對美出口商品，將適用「原有最惠國（MFN）待遇關稅稅率」再疊加暫時性對等關稅稅率20％，等同於台灣出口到美國的相關產品，實際稅率將是原本MFN稅率加上20％的對等關稅。

經濟部表示，例如我國輸美工具機產品原適用稅率MFN稅率是4.7％，再疊加20％對等關稅後，即為24.7％，這與4月5日實施的10％對等關稅稅率算法是一致的。

然而，疊加關稅的消息公布後，立刻引發社會各界關注。此事對農漁產品、傳統產業的衝擊強大，例如原本零關稅的蝴蝶蘭、鬼頭刀，新關稅將提升至20％，紡織品原稅率10％至20％、塑橡膠3％至6％、自行車5.5％到11％，新關稅也要往上疊加上去。

科技產品部分，雖然川普宣布半導體關稅為100％，但如果承諾或已在美設廠，則可豁免，由於台積電已在美投資，業界認為可望豁免利多。不過，也有經濟學者警告，半導體關稅可能會再度引發晶片短缺，也可能對仰賴晶片出口的台灣經濟造成嚴重衝擊。

另外，有關在途貨品的部分，經濟部表示，如果是在美東時間8月7日凌晨零時1分前裝船，且在最後運輸途中，並於今年10月5日前報關進口，或從保稅倉儲提領報關之貨品，其適用稅率為原有10％「對等關稅」加上 MFN等稅率。

行政院經貿辦強調，我方談判團隊會持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。