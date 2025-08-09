國營事業唯一　台灣港務公司榮獲國內外四項人才永續相關獎項

▲港務公司榮獲台北市政府勞動局「114年度友善育兒事業獎」及「職場直接設置托兒服務」單項績優事業組，左3起高雄港務分公司林麗美研究委員、基隆港務分公司胡永枋代理經理、台北市蔣萬安市長、港務公司高傳凱行政副總經理、人力資源處何怡萱資深處長、陳仁龍代理資深副處長、顏怡馨經理。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

亞洲資深人力資源權威刊物《HR Asia》於8月8日舉辦2025「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies To Work For In Asia）頒獎晚宴，港務公司三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，更榮獲「雇主關懷獎」，肯定其在員工照顧、福利制度與推動多元共融友善職場的卓越表現。

同日，港務公司亦榮獲台北市政府勞動局「114年度友善育兒事業獎」，並在「職場直接設置托兒服務」項目中獲頒單項績優事業組獎項，為公司致力建構友善家庭職場環境再添肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲港務公司榮獲HR Asia 2025「亞洲最佳企業雇主獎」及「雇主關懷獎」，左2起港務公司人力資源處陳仁龍代理資深副處長、台中港務分公司林秀娟督導、港務公司人力資源處何怡萱資深處長、高傳凱行政副總經理、高雄港務分公司林麗美研究委員、港務公司人力資源處顏怡馨經理、基隆港務分公司胡永枋代理經理。（圖／港務公司）

今年首度榮獲「HR Asia雇主關懷獎」，代表港務公司從制度、環境到情感層面，皆致力於提供員工全方面的支持與照顧。無論是彈性工時安排、完善在職進修與職涯發展制度等，港務公司都實踐「以人為本」理念，回應員工實際需求。

在友善家庭職場政策方面，港務公司長期關注員工育兒支持系統的建置，積極投入職場托育資源，今年榮獲台北市政府勞動局「114年度友善育兒事業獎」，更於「職場直接設置托兒服務」項目中榮獲單項績優事業組，尤具意義。港務公司除於基隆、台中、高雄設置職場互助式教保服務中心，提供2-6歲幼兒教保服務外，更提供友善育兒的彈性工時、彈性地點安排、優於法令的假別及建立親職支持措施與網路，協助員工解決育兒難題，減輕家庭照顧壓力，進而提升員工工作穩定性與企業凝聚力。

港務公司表示，感謝HR Asia及台北市政府勞動局對公司推動人本管理與友善職場的肯定。未來將持續強化人才永續策略，深化企業與員工間的信任與連結，並實踐員工價值主張(EVP)「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」，朝向企業與員工雙贏之永續願景邁進，與聯合國永續發展目標（SDGs）第8項「良好工作與經濟成長」目標相契合，打造企業與員工共好、共融、共榮的正向循環，邁向永續發展新里程。