川普壓力＋就業降溫　Fed成員主張2025年降息3次

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國聯準會（Fed）監管副主席米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）警告，就業市場顯示出明顯疲態，若延遲降息恐導致勞動市場惡化與經濟成長放緩。她強調，最新數據鞏固了她對 2025 年降息三次的預測，並呼籲採取更積極的寬鬆行動。

《彭博社》、《路透社》等多家外媒報導，鮑曼是上月兩位投票反對維持利率不變的Fed理事之一。當時聯準會將基準利率維持在 4.25%-4.50% 區間未作調整，但她主張應降息 0.25 個百分點，將政策從適度限制性推向中性水準，以避免未來必須更大幅度修正。她透露，早在 6 月會議便已提出 7 月降息的建議。

美國勞工部最新數據顯示，7 月失業率升至 4.2%，鮑曼形容「接近四捨五入到 4.3%」。過去三個月平均每月僅新增 3.5 萬個工作機會，遠低於今年稍早的中等增速，反映勞動需求顯著降溫。經濟學家通常認為，每月新增 10 萬個工作崗位可維持市場穩定，但川普政府自今年 1 月開始第二任期以來大幅減少移民，這一門檻可能已下降。

鮑曼指出，若經濟需求持續疲弱，企業恐加快裁員。她認為，川普政府的關稅對物價的影響可能只是一次性，核心 PCE 排除關稅影響後已接近 2% 目標。她並預期，減稅與放鬆監管等政策可抵消關稅帶來的經濟拖累或價格壓力；加上住房需求降至金融危機以來低點、勞動市場不再推升通膨，物價上行風險已減弱。

近期，Fed內部降息態度出現轉變。除鮑曼外，上月同樣投反對票的理事沃勒（Christopher Waller），以及舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）也相繼表態，最快可能在 9 月降息，理由均為就業市場疲軟。芝商所數據顯示，市場預估 9 月降息至 4%-4.25% 的機率接近九成。

Fed 今年尚有 9 月、10 月與 12 月三次政策會議。鮑曼表示，逐步放鬆政策可降低未來因就業惡化而被迫大幅調整的風險。雖然她對就業數據修正幅度仍持謹慎態度，但認為近期經濟成長、勞動市場與通膨狀況，皆顯示聯準會雙重使命中就業端的風險正在升高。

