裕民五度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」　台灣航運業首家獲金獎

▲左起裕民財務長張宗良副總、營運長黎錫榮、行政長陳長生副總在頒獎典禮上。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運今年再度榮獲亞洲知名人資雜誌《HR Asia》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，這已是裕民連續第五年獲此殊榮。因連年表現卓越，主辦單位特別頒發「金獎」肯定，裕民亦成為台灣航運業界首家榮獲此殊榮的企業。

此外，裕民亦獲頒兩項特別獎項：「多元、平等及包容獎」(Diversity, Equity & Inclusion Awards)與「員工關懷獎」(Most Caring Company Awards)，展現公司在建立以人為本的職場環境、多元共融的企業文化及持續投入人才發展的努力，深獲國際專業肯定。

頒獎典禮日前於南港展覽館舉行，該獎項結合國際學者專家評選與員工匿名問卷調查，從「企業文化與組織發展」、「員工認同感」、「團隊意識與參與程度」三大構面綜合評比。裕民從360家參選企業中脫穎而出，各項指標皆遠高於業界平均，員工整體滿意度備受肯定，充分展現公司在推動人才永續上的長期投入與成效。

▲裕民團隊在頒獎典禮合照。（圖／裕民提供）

裕民深信人才是企業最關鍵的資產，持續協助員工於不同職涯階段成長，並致力打造多元共融、具支持性的職場文化，全面提升職場吸引力與員工滿意度，使多樣化人才成為企業核心競爭優勢。

裕民持續邁向ESG永續經營典範，2024年再度入選「富時社會責任新興市場指數」與「台灣永續指數」成分股，並榮獲「台灣企業永續獎」（TCSA）「百大永續典範企業」及「白金報告書獎」。同年亦獲交通部頒發「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」、「支持海事訓練績優」三項獎勳，並勇奪首屆「ESG交通運輸永續獎金獎」。

2024年，裕民亦率先發布國內航運業首本《氣候相關財務揭露報告書》（TCFD），以強化投資人對氣候風險的理解，並提升永續治理透明度。公司同時入選《商業周刊》「碳競爭力100強」，並加入《天下雜誌》「台灣人才永續行動聯盟」，展現永續人才與治理實力。

裕民亦積極參與多元公益行動，包括舉辦員工參與的淨灘及永續旅遊活動、投入古蹟導覽志工、社區關懷與弱勢扶助、與婦女基金會及關懷長者團體合作規劃公益專案等，實踐企業社會責任與人本價值。裕民將以『淨零碳排、智慧營運、穩健成長』為主軸，持續落實資本效率與企業永續治理，打造以人才為核心、兼具社會價值與全球競爭力的新一代現代航運公司。