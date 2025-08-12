這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本周起至8月底，計有約70檔ETF將陸續進行除息，而日前金管會ETF配息新指引，規定實際配息率原則上不得超過追蹤指數息率，市場上過去以高配息率吸引目光的灌水型ETF也將受到全面關注。這項制度不僅讓配息動能造假時代走入歷史，也讓投資人開始重新檢視高股息ETF的「真功夫」。

在這場政策考驗下，富邦特選高股息30（00900）因指數息率高、配息來源單純，成為少數不受新規限制衝擊的受益者。觀察近一年國內高股息ETF的追蹤指數息率，唯有00900突破7%，意味其指數成分股本身就涵蓋高現金股利的優質企業，不必動用資本利得補息也能維持可觀現金流。

更重要的是，00900採取「月月配」設計後，已連續10個月每月、每單位配發0.1元，全數來自股票股利，沒有動用任何資本利得，被專家形容為乾淨配息代表。本月份即將於8月15日除息，對於追求穩定現金流的存股族與退休族來說，這種配息品質在新制時代更顯珍貴。

ETF達人指出，00900追蹤的特選高股息30指數，結合收益率與獲利品質雙重篩選，挑選出同時具備高殖利率、穩健獲利與扎實基本面的標的，並非只依賴短期高息股衝高配息數字，這使得其配息延續性與成長潛力明顯優於傳統高股息策略。

法人進一步分析，在新規之下，投資人不再單純追逐高配息數字，而是更重視配息來源與可持續性。若能選擇像00900這樣來源清楚、規則透明、能長期填息的產品，就有機會兼顧穩定現金流與資本保值。

不過，法人也提醒，高股息ETF雖是現金流管理的好工具，但若要達到整體財務成長，仍須搭配其他資產配置。例如，根據年齡與風險承受能力，適度配置一定比例的市值型ETF（如006208、0050），可在確保現金流的同時，追求長期資本增值，達到資產穩健成長與收益並行的目標。

目前市場上高股息ETF已超過20檔，各檔的選股邏輯與指數編製規則不盡相同，投資人可根據自身需求進行比較。而00900的編製規則相對簡單透明，主要依據既有的股利資料進行篩選，並未使用預測模型，對初入ETF市場的投資人而言，是降低投資門檻、快速上手的理想選擇。

在高股息ETF進入「真實配息時代」後，能夠在嚴格規範下依然維持穩定配息的產品勢必脫穎而出。法人與專家一致認為，00900憑藉「乾淨月配」與高品質成分股，有望成為新制環境下存股族手中的長期核心配置。