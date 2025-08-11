萬海第二季EPS0.38元、優於法人預估　看好近期運價止跌反彈

▲萬海航運第二季財報優於法人預估。（圖／萬海提供）

萬海航運(2615)今(11)日公布第二季度財報，單季歸屬母公司稅後淨利10.77億元，EPS為0.38元，優於法人預期；上半年累計合併營收719.43億元，年增9.37%，營業淨利新台幣179.09億元，年增36.68%，歸屬母公司稅後淨利98.09億元，年減39.42%，EPS為3.5元。由於中美關稅有望再展延90天，公司估計運價可望止跌反彈。

有法人依據萬海第一季列的匯兌利益，原估萬海第二季會有高達70億元的匯兌損失，加上未分配盈餘稅，可能無法維持獲利狀況，但公司實際仍有10.77億元獲利，顯示公司在匯兌方面有採取積極應對措施。萬海則是說明，第二季因新台幣兌美元匯率強勢升值，第二季單季業外支出75.69億元，累計上半年業外支出新台幣57.13億元，主要是認列「未實現匯兌損失」，對整體獲利造成一定影響。惟本業海運營運仍維持穩健成長，展現良好韌性。

由於公司主要收付款多以美元計價，採多元幣別持有策略，並透過自然避險機制及定期滾動式調整，有效降低匯率波動對財務的衝擊。未來亦將視市場需求，靈活調整持有幣別組合，以強化風險控管，穩健支持營運發展。

公司表示，儘管受到美國關稅政策影響第二季海運市場，公司憑藉著優異的成本控制，上半年累計營業淨利仍繳出優於去年同期的亮眼成績。而新台幣升值帶來未實現匯兌損失，短期影響稅後淨利，但公司管理層將持續專注於核心業務發展，優化營運效率，以穩健的步伐化解外部挑戰，維持長期穩健成長。



根據專業研調機構Alphaliner最新的預測，2025年艙位供給增長6.3%、貨量需求成長2.0%，Drewry則預估今年的艙位供給成長5.7%、貨量需求成長1.9%，兩大機構預測今年的運力供給增長雖相對於去年已減緩，但全球貿易成長受關稅壁壘及地緣政治衝突影響，預估全年的需求放緩，全球經濟仍具挑戰及不確定性。

展望2025年下半年，影響相對較大的中美關稅，雙方可能將原訂8月12日到期的關稅談判再延長90天，此期間正值航運需求傳統旺季，客戶原本觀望暫停的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。且隨著美國與各國的關稅談判陸續公布確定，15%~25%區間的稅率衝擊較先前預期為低，益於陸續推升航運需求。公司持續密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，因應市場需求調整航線及船舶布局。

公司2025年上半年2艘1.3萬箱(20呎櫃)新造船舶已投入營運，預計8月還將接收1艘1.3萬箱新造船舶，將持續優化船舶運行效率以符合ESG節能減排及提升營運競爭力。

萬海2026年至2030年將接收訂造的30艘新造船，其中，7000箱有2艘，8700箱有16艘；另外大型船舶還有1.6萬箱共12艘，未來新增運力達34.5萬箱。