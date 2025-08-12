川普希望中國採購美國黃豆量四倍增　會是散裝船運最立即的利多

▲慧洋海運擁有最多適合運送穀物的中小型散裝船，其次是裕民、台航、四維航、益航、正德與新興。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

散裝船運市場有多項利多在今年下半年發酵，裕民航運(2606)與慧洋海運(2637)估計，最立即的利多會是川普向中國提出的四倍採購美國黃豆要求，因為美國穀物9月即將登場，四倍的量會是8840萬公噸，即使僅倍數採購也有4420萬公噸。

川普昨(11)日在社群平台Truth Social發文表示：中國大陸擔心黃豆短缺，我們偉大的農民生產很多優良的黃豆，我希望大陸能迅速將黃豆訂單增加到原來的四倍，這也是大幅縮減中美貿易逆差的方法之一。

散裝船運業者指出，中國在2020年向美國採購3520萬噸黃豆，之後每年採購量是3290萬噸、2140萬噸、2660萬噸與去年的2210萬噸，而向巴西的採購量在這五年是從2020年的5820萬噸開始，之後每年採購量是5960萬噸、6510萬噸、7450萬噸與去年的7470萬噸，以中國的黃豆需求，川普開的數字是有根據的。

中國海關數據顯示，今年上半年中國出口的大豆油約127,000噸，已超過2024年全年總數，主要銷往南韓、馬來西亞和印度等食用油需求高的市場，因此中國是有能力大量採購黃豆的，而榨油後的豆粕，是作為飼料用的。

裕民高階分析，俄烏如果下半年順利停火，俄烏重建是十年計劃，從各國出資到開始進行採購，是需要一段時間的；中國大陸今年7月19日正式啟動位於西藏高原東緣的雅魯藏布江下游水力發電計畫，工程預算高達1.2兆人民幣，約新台幣5.4兆，成為全球最大的水壩，該計畫也是十年計劃，對散裝船運的影響都沒中國增購美國穀物立即且大量。

慧洋海運高階則指出，中國有很大可能大量採購美國黃豆，因為中國本來就需要黃豆又可以抵銷貿易逆差，中國考慮關稅問題，不會不理會川普的要求，何況川普在發文中表示對習近平的感謝；川普發文通常都會實現，他很聰明，不會發生的事，他不會發文的。

昨日散裝船運市場相關船公司與仲介商都在網路上討論中國增購美國黃豆議題，美國芝加哥期貨交易所11月黃豆期貨價格上漲2.25%。

業界分析，從美國海灣到中國約30多天航程，從巴西到中國要40多天，多10天以上航程，中國如果大幅提高對美國的採購量，是會提高船舶周轉率的，但是從短期來看，目前巴西穀物運輸已經接近尾聲，如果中國真的在下半年大量採購美國黃豆，不論是較去年倍增，或是三、四倍增，對於巴拿馬極限型與輕便型散裝船來說，都會是火爆的下半年。

另一方面因為很多國家經過關稅談判，都開放美國穀物進口，甚至給予零關稅，今年下半年原本就預期美國穀物運輸會爆增。

海岬型船則因中國出口鋼鐵強勁，加上目前鐵礦砂庫存量僅約1.3億噸，低於原先的1.5億噸，估計會有補貨需求，另一方面因為AI與電動車對鋁礬土的需求很高，西非的鋁礬土與今年12月即將量產的幾內亞西芒杜礦場，還有西藏大水壩，都是海岬型船下半年的主要利多。

而海岬型船今年運力增幅僅有1.3%，到2027年底，估計有141艘該型船船齡超過平均報廢年限22年。