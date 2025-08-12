關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

▲美對等關稅重創我出口產業。（示意圖／記者李毓康攝）

台灣輸美產業關稅疊加20%，重擊傳統產業！全國工業總會今（12）日表示，雖然是暫時性關稅，但是對產業衝擊甚大，是40多年來處境最慘烈的一次，提出救急3支箭，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困，同時也應穩定匯率，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

台灣對等關稅明顯高於日本最高15%關稅，也高於韓國在現有稅率之上再加徵15%關稅的待遇，此次MFN加上20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇。

工總指出，資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品和工具機等產業將遭受衝擊，這些產業超過9成為中小企業，因為家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，因此，更需外界關切。

工總表示，有工具機重要廠商反映，此次衝擊可能更甚於COVID疫情期間，是產業40多年來處境最慘烈的一次。

工總表示，近來新台幣持續升值，今年多次突破1美元兌29元，升幅顯著高於區域主要競爭貨幣如日圓與韓元。匯率與關稅雙重壓力，使得部分產業已感受到接單遲緩乃至取消的影響。希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。目前美元兌新台幣匯率雖回到30元區間，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊，同時，應設法拓銷與擴大美國以外的其他國家市場。

為協助企業因應美國加徵關稅及匯率波動的衝擊，工總表示，政府已提出中小微企業多元發展貸款加碼、外銷貸款優惠保證加碼等措施，但此次衝擊範圍大，政府應再增加中小企業信用保證基金的挹注，有充足的信保基金保證能量，發揮資金乘數效果，並放寬或增加銀行對中小企業的融資條件與額度。

此外，工總強調，政府應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪假。同時，應凍漲電價並緩徵碳費，並擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。