中探針Q2每股虧0.71元　看好美系智慧眼鏡大單入袋助攻下半年營運

中探針（6217）12日召開董事會，通過第二季財報每股虧損0.71元，主要是認列匯損及業外，本業則接近損平。公司表示，已順利獲得美系智慧眼鏡大廠、無人機等訂單，下半年營運可望逐步回穩。

中探針總經理馮明欽表示，第二季毛利率20.1%、季增2%，公司持續致力於研發新產品、以改善毛利率。像這次拿下美系大廠智慧眼鏡的探針，上季已開始出貨，訂單持續度好，訂單價量都優於公司平均，挹注營運動能。

據了解，中探針先交探針給智慧眼鏡組裝廠，再由組裝廠交給終端客戶，這部分不受關稅影響。

此外，中探針新產品也打進無人機的鏡頭連結器供應商，同樣於上季開始交貨。馮明欽認為，隨著這兩項新產品問世，公司毛利率的改善趨勢，可望漸趨明朗。至於中探針向來就是美系手機大廠的供應商，近期也順利切入相關穿戴產品。

中探針去年第一次參加半導體展（SEMICON Taiwan），展出半導體新品，今年也將繼續參展，展現轉型半導體的決心。

公司指出，雖然因遷廠等因素導致連續兩年虧損。然而，新產品營收陸續放量，因此今年整體營運希望季季增加、力拼全年度營運雙位數增長的目標，沒有改變。