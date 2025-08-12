快訊／台積電Q2配息5元　董事會核准資本支出6198億元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，除了核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5.0 元，訂除息交易日為 2025 年 12 月 11 日外，也核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元（約合新台幣6198.38億元），用於先進製程、封裝及廠房興建。

台積電董事會核准 2025 年第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併營收約新台幣 9,337 億 9千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元。

台積電董事會核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2025 年 12月 17 日，除息交易日則為 2025 年 12 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2025 年 12 月 13 日起至 12 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 1 月 8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2025 年 12 月 11 日。

台積電董事會為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會核准於不高於新台幣 600 億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或綠色相關支出之資金需求。

台積電董事會核准於不超過美金 100 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。