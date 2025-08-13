台灣女工程師僅13％　科技業薪資男高女10％！陷2大挑戰

記者黃翊婷／綜合報導

台灣科技業正面臨「人才荒」與「性別斷層」的雙重挑戰！1111人力銀行觀察，台灣女性工程師占比大約13％至15％，科技業高階主管男女比例為89：11，半導體高階主管的男女比例則是95：5，而且科技業的整體平均薪資也存在差異，男性員工的薪資平均比女性員工高出大約10％。

▲女性在科技領域的參與度偏低。（示意圖／VCG）

根據1111人力銀行觀察，女性在STEM（科學、科技、工程、數學）領域的參與比例較低，資源分配明顯不足，女性潛力無法充分釋放。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，女性在科技領域具備獨特優勢，例如更強的觀察力與溝通能力，可以促進產品研發與團隊協作，女性的韌性與細緻的思考能力，也讓她們能在面對挑戰時表現出色。

但女性在科技領域的參與度仍偏低，可能與教育階段理工科領域參與度不足有關，曾仲葳認為，科技女力的養成應該「向下扎根」，從根本層面來解決人才荒的問題。

1111人力銀行總經理張篆楷也提到，1111人力銀行現階段正在透過AI協助企業升級，推出平台智能幫手「AI小精靈」協助回應求職者的需求，另外也有與台大資管所合作「AI人才推薦模型」，希望能幫助企業精準找到合適的人才，更期盼能透過創新工具，幫助女性科技人才的培育與媒合。

1111人力銀行與《科技島》、《遠見雜誌》合作，將在8月14日舉行《科技女力X人才荒 向下扎根》線上論壇，並邀請產官學界多位專家，一起來探討如何讓女性成為解決科技人才荒的關鍵力量。