降關稅利多發酵，日股衝破新高！外銷龍頭股全面勁揚

▲▼台北股市連續兩天恐慌性崩跌，為了救市穩定股市秩序，國安基金5000億將進場。開盤後權王台積電翻紅上揚，隨後在平盤震盪，大盤跌勢已較前兩天收斂。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本股市8月12日強勢上攻。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

受美日關稅協議利多激勵，日本股市8月12日強勢上攻，日經225指數單日勁揚2.8%，突破42,426點關卡並改寫歷史新高，帶動日股ETF同步走揚。其中，復華日本龍頭（00949）收漲至16.79元，創掛牌以來新高，並奪下當日日股ETF成交量冠軍。

美日對等關稅協議拍板，確定日本關稅維持現行水準、不再疊加，美方並承諾將汽車關稅下調至15%，為日股注入強勁動能。東證指數與日經指數8月12日雙雙刷新高點，市場多頭氣氛濃厚。

關稅鬆綁助日本出口企業重拾競爭力，汽車、電子娛樂與精密機械等產業的獲利壓力明顯減輕。例如日本娛樂媒體龍頭索尼8月7日公布財報時，上調全年營業利益預測4%至1.33兆日圓（約90億美元），並將美國關稅衝擊金額由5月估計的1,000億日圓下修至700億日圓；汽車大廠本田亦將關稅衝擊金額下修31%至4,500億日圓。

此外，日本政府在談判中成功爭取美方承諾不再加徵額外關稅，並抵擋美國要求日本央行升息的壓力，使日元匯率保持穩定，進一步支撐出口企業的海外收益。

上半年受關稅壓抑的日本外銷龍頭，近一個月股價強勢反彈。汽車巨擘豐田與本田分別上漲14%、9%；遊戲大廠索尼與任天堂分別勁揚12%、13%；軍工龍頭三菱重工更飆升24%。法人分析，豐田、索尼、任天堂在汽車、影像娛樂與遊戲領域具全球領導地位，是關稅下降與日元弱勢的最大受惠者。

美日關稅不確定性解除，推升日股行情持續走強，也帶動日股ETF全面走揚。復華日本龍頭（00949）前六大成分股涵蓋豐田汽車、索尼、任天堂、瑞可利控股、三菱重工業與三菱商事，近一個月股價表現亮眼，推動00949近月漲幅逼近一成。

同時受日股創高激勵，00949於8月12日收盤價創掛牌以來新高，成交量更奪下日股ETF第一。展望後市，隨著日股基本面回暖、資金持續回流，00949鎖定日本高端製造、消費娛樂、大型商社與關鍵半導體等核心產業，精選具全球影響力的龍頭企業，績效長期優於傳統市值型指數，後續成長潛力可期，為投資人布局日本長線行情的重要利器。

▲▼日股,ETF,00949,日股ETF,日本股市。（圖／業者提供）

關鍵字： 日股ETF00949日股ETF日本股市

降關稅利多發酵，日股衝破新高！外銷龍頭股全面勁揚

降關稅利多發酵，日股衝破新高！外銷龍頭股全面勁揚

受美日關稅協議利多激勵，日本股市8月12日強勢上攻，日經225指數單日勁揚2.8%，突破42,426點關卡並改寫歷史新高，帶動日股ETF同步走揚。其中，復華日本龍頭（00949）收漲至16.79元，創掛牌以來新高，並奪下當日日股ETF成交量冠軍。

2025-08-13 09:37

2025-08-13 09:37
