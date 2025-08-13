國票證副董解任指向「經營權」大戰　公司：職場霸凌才是主因

▲國票金外觀照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

媒體報導國票證券副董陳冠如恐怕本周五（15日）董事會中遭到解任，國票證今（13）日發出聲明指出，報導中將獨立董提案解任副董事長一事，描述為經營權爭議之前哨戰或特定股東之間的對決，惟此類推測性的報導與事實不符，易誤導公眾認知。

國票證亦提出以下聲明，副董解任案的起因並非報導中所稱的「顧問案」，而是基於保障員工權益，處理職場不法侵害事件，公司重視建立友善職場環境作為永續經營的重要ESG目標，並對任何形式的職場霸凌行為採取零容忍立場。

此次提案董事會解任副董一案，係由獨立董事基於職責所發起，該位獨立董事提案時亦已確認本公司調查屬實之董事職場霸凌行為，並據以提出解任案，公司董事會對於獨立董事提案依法列入議程討論，並非媒體所描述由董事長主導安排。

陳冠如涉及職場霸凌案，均依循勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之內部規範，對於職場霸凌事件，依內部公司治理程序完成評議。評議過程為求公平與慎重，公司調查小組訪談申訴人與被申訴人(副董陳冠如)，為了確認是否有調處的可能，並給予雙方當事人有陳述機會，當事人可自主決定應答與說明。

國票證券指出，此霸凌案調查之結果與陳冠如是否適任該職具有高度關聯性，副董事長為公司備位首長之位置，對於經理人如有霸凌等逾矩行為本應檢討其適任性，而解任副董事長依法應由董事會充份討論審議，故本案的產生係屬公司治理之結果，而討論審議本案應為董事的職責與擔當。

該媒體報導國票金及旗下子公司高層人事布局，來自旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團五方協議的安排；對於報載所稱「股東協議」等情節，國票證券認為實與本案無涉，更非公司治理考量，獨立董事依法獨立行使職權並提案，董事會受理即應依法審議與討論，不應再受不相干因素的影響，況且主管機關亦多次強調，不樂見股東越權干預公司正常營運。

國票證券澄清，公司均定期召開董事會，8月董事會除審議例行重大業務，尚有財務及半年報核閱等重大事項，公司董事參與董事會運作均有相當經驗，惟報載影射部分董事可能受副董事長解任案影響而怠於出席等語實屬無稽，蓋因董事會成員均了解僅因此個案而導致流會將影響公司財報公告，更會損害全體股東權益。

