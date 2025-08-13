ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台泥代三元能源發重訊「火災賠了110億元」高層減薪到年底

▲三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，於2025年7月14日清晨發生大規模火災。對此，台泥持有三元能源78.16%股份，13日晚間代子公司發布重訊表示，此次火災對母公司產生約110億元的損失，高階主管自動減薪20%到年底，也將追究火災相關人員的責任。

台泥（1101）公告，旗下子公司台灣三元能源科技位於高雄小港的電池廠，於7月14日凌晨5時10分發生火災。事故發生後，廠方立即啟動內部消防措施，所有人員均已安全疏散，並即刻通報高雄市消防局進行滅火。消防單位持續對現場進行灌水降溫與監控，相關政府機關同步在廠區及附近工業區執行空氣品質監測，目前並未發現有害氣體波及社區。台泥強調，三元電池廠自當日已全面停工，並積極配合各項調查與後續應變措施。

根據台泥說明，這起火災導致部分不動產、廠房、設備及存貨受損。由於現場尚未能全面進入勘查，損失評估仍在進行中，初步估算資產毀損及後續拆除、修復費用合計約164億元。公司表示，相關資產均已投保財產險，總保額約219億元，單次事故最高理賠金額為30億元，保險承保比例為75.5%，實際理賠金額仍待保險公司進一步評估。台泥持有該子公司約78.1%股權，預計本次火災將對母公司合併報表產生約110億元損失影響。

台泥表示，企業團總執行長張安平及台泥總經理程耀輝自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，8月底至年底，每月減薪百分之二十。另外，集團將針對火災事件相關人員，如電芯事業總經理、廠長及各級主管進行責任追究，處置方式包括懲處、減薪或是撤換職務等。

台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠，於2025年7月14日清晨發生大規模火災，事故造成工廠部分設施與存貨嚴重毀損，初估損失金額高達164億元。火警發生後，工廠即刻啟動疏散與消防應變，並通報高雄市消防局投入救援，所幸廠內人員全數安全撤離。該事件共造成15人受傷，包括12名員工、1位承包商及3名消防員，所幸僅有2人需住院，皆已出院。

三元能源科技在官網公開調查後續，火災起火點初步判斷位於「化成半成品常溫靜置區」，該區僅作電池靜置熟化，並無充放電作業。根據現場CCTV影像及勘查，疑似有不明熱源引發連鎖反應，加上自動消防系統未及時啟動，以及後續電力中斷，導致火勢擴大。火勢於當日下午受控，翌日早上全面撲滅，環保單位及消防局隨即進駐監測空氣品質，並未發現有害氣體外洩，廠區自當天起全面停工。

在災後應對上，三元能源科技積極配合政府及相關單位調查事故成因，並同步展開內部調查，委託第三方專家協助釐清真相。公司強調，所有生產設施及產品皆通過嚴格國際安全認證，並設有多重品管與自動消防防護，未來也將針對設備及廠區設計進行優化，包括強化AI消防機制、提升防火區劃與備用電力獨立性等。

環境與社區方面，滅火廢水均導入廠內蓄水池，經檢測合格後才排放，並持續公開空氣品質監測數據以維護資訊透明。針對社區疑慮，公司成立專責鄰里事務組，密集拜訪小港區里長、議員及周邊住戶，並規劃健康講座及多元社區回饋措施，盼能修復與地方的信任關係。

員工照護部分，三元能源科技除全薪照付外，提供無息急難貸款、心理諮詢資源及高溫津貼，並定期舉辦員工大會說明後續規劃。南科廠產能調度也同步啟動，以支援受影響訂單，確保客戶供貨穩定。

目前，火場清理、復電及結構安全評估已逐步展開，後續將持續加強消防、環保及社區溝通機制。三元能源科技董事長張安平強調：「我們會以最高標準檢視自身，全面提升安全管理與企業責任，致力成為社會信賴的企業公民。」

關鍵字： 火災台泥高雄電池廠損失

