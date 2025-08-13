快訊／路透：美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠產品被檢出

▲晶片示意圖。（圖／西門子提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國政府近期針對高階AI晶片出口中國風險加大管控，據知情人士透露，部分被列為高風險的AI晶片出貨中，已被美方秘密植入定位追蹤裝置，目的是揪出違規流向受限地區的產品。這項措施僅限於特定受調查貨物，並非全面實施。

消息指出，這些追蹤器曾在Dell、Super Micro等伺服器大廠出貨的產品中被發現，相關伺服器多搭載Nvidia或AMD晶片。供應鏈人士透露，追蹤器通常藏在包裝內，有時甚至藏於伺服器本體，但無法確定是由哪一方安裝、或安裝的具體路徑。部分追蹤器體積約等同智慧型手機，較小型的則更難被察覺。

美國自2022年起限制Nvidia、AMD等公司向中國出口頂尖AI晶片。2024年曾有一批Dell伺服器遭發現同時被安裝大型及隱藏型追蹤器。另有知情人表示，部分晶片經銷商已習慣檢查進口伺服器是否被裝設追蹤器，以防被美方偵測。

美國商務部、國土安全調查局和聯邦調查局通常參與相關執法作業，但對於具體追蹤行動皆未發表評論。Dell則表示，並未聽聞政府有在其產品裝設追蹤器的計畫；Super Micro則重申不公開安全措施細節。Nvidia及AMD均未對此回應。

在全球AI晶片供應鏈中，美國占據主導地位，近年不僅對中國設限，也限制先進晶片流向俄羅斯。美國白宮及國會正討論要求廠商在晶片中內建位置驗證技術，以防出口管制品遭轉運至受限國家。中國則對美方措施提出批評，認為這是遏制中國發展的手段，並針對美製晶片可能含「後門」風險向Nvidia表達疑慮，Nvidia已否認相關指控。

根據美國司法部近期文件，兩名中國籍人士因非法輸出價值數千萬美元的AI晶片至中國遭起訴，相關證據顯示嫌犯間曾提醒彼此「要特別檢查伺服器有無追蹤器」。這也反映出美國利用科技手段打擊非法出口的作法，已引發供應鏈高度警覺。