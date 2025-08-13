受中國需求放緩及美元貶值影響　美利達上半年EPS 2.72元、年減24%

▲美利達。（圖／貿協提供）

記者高兆麟／台北報導

自行車大廠美利達（9914）今日公布2025上半年財報，美利達表示，2025上半年集團營運情況尚屬穩定，雖母公司個體之累計營收新台幣97.1億元相較去年上半年成長19.0%，且歐美轉投資公司由虧轉盈，但受中國市場需求放緩及美元貶值影響，獲利表現略顯保守，上半年集團合併累計營收新台幣145.7億元較去年上半年減少3.9 % ；集團合併結算後，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣8.1億元，每股稅後盈餘2.72元，年減24%。

美利達表示，過去一年，歐美市場持續處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。然而2025上半年，子公司在歐洲主要市場的自行車銷售已陸續恢復成長並由虧轉盈。美國市場雖受關稅政策不確定性影響，但新車款銷售表現亮眼，也帶動轉投資公司的獲利表現。整體而言，歐美市場逐步回溫，舊庫存加速去化，有效優化庫存結構。中國市場方面，因公路車銷售趨緩影響整體業績表現，將持續強化庫存管理，靈活調整銷售策略，審慎應對市場變化，以確保營運穩健發展。

美利達指出，在政府積極協商下，台灣對美國 20% 的關稅水準，與全球其他主要自行車生產國家，如：中國、日本、韓國、越南、柬埔寨相比，台灣具有完整高/中階自行車外銷供應鏈，仍佔有相對外銷優勢。此外，美國市場佔我們集團整體營收比重並不高，影響有限，針對美方新宣布的20%關稅措拖，公司將依據市場變化，審慎調整營運策略，以維持國際競爭力。