森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

記者高兆麟／台北報導

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。



富崴能源為森崴能源100%持股子公司，目前資本額124.45億元，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司（EPCI）。2020年富崴能源得標承攬台電離岸二期計畫之統包工程及五年維運合約，配合國家政策自組本土風電船隊和海事工程團隊，原定於2025年底完成總裝置容量300MW的風電興建。但受種種非富崴能源所能控制的外在不利因素影響，施工成本暴增，專案也面臨極大壓力。



台電離岸風電二期工程前期探勘、設計、海上施工，接連遭遇COVID 19疫情、烏俄戰爭、全球大缺船、海事工程各類情事變更使得工作無法推進，待疫情舒緩，全球機電設備已暴漲三成，海事工程屬於稀缺資源，漲幅更高、更難取得。本案又須承攬商墊款施工，又遇到台灣其他離岸風場施工滑椿等狀況，造成銀行金融機構融資保守、利率走揚等諸多利空衝擊，另有諸多施工及成本管控上的困難與困擾，導致工程面臨巨大成本壓力，日前已依雙方合約向台電提出工程預算追加案。



此外，富崴能源也承擔巨大財務墊款壓力。本工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%計27億元履保金未依完工比例退還，另有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元；本工程截至目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，墊款金額高達近200億元，亟待台電公司與主管機關正視問題之嚴重性，並及時伸出援手。



森崴能源董事會表示，子公司富崴能源已竭盡所能、建立國內離岸風電的自主能力，此次因面臨COVID 19疫情、烏俄戰爭、惡劣天氣…等不可抗力之情事變更狀況，導致承受之施工費用巨大。而在台電對於保留款未合理退回及工期展延跟預算追加未明確時，應審慎考量設定子公司富崴能源之停損點，以保障廣大投資人權益，避免持續擴大損失。