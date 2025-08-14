ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

哪些科技廠避稅赴美投資　不只台積電、鴻海、廣達

圖／先探投資週刊 提供

隨著川普推動美國製造政策及高額關稅措施，全球產業供應鏈正經歷重組，科技巨頭如蘋果、輝達及台積電與眾多台灣業者，紛紛加碼在美國的投資。

文／莊家源

美國總統川普透過「美國製造」及「美國再次偉大」等政策口號，結合關稅手段，推動全球產業供應鏈的重組，進一步影響了全球資本市場的投資方向，美國概念股當中像是台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、神達、台光電、環球晶等成為投資者關注的焦點。

科技大咖加碼美國投資

美國總統川普宣布，將對進口至美國的晶片及半導體課徵近一○○％的關稅，但同時提出解套方案，川普表示，只要企業承諾在美國設廠，即可立即免除該高額稅率，即便工廠尚在建造階段、尚未開始生產，只要企業展現投資意向，便能享受免稅待遇，此政策主要在吸引更多企業回流美國，促進美國製造業發展，進一步鞏固美國在半導體領域的競爭力。

近期蘋果（Apple）宣布將加碼在美國投資一千億美元，擴大國內製造與供應鏈佈局，聚焦玻璃製造、半導體工程及ＡＩ實驗室等高階領域，使其對美國承諾總額達到六千億美元，此計畫被市場認為是回應白宮對蘋果海外產線布局的關切，同時降低產品面臨懲罰性關稅的風險。

另一科技巨頭輝達（NVIDIA）也宣布，未來四年將在美國投資高達五千億美元建構ＡＩ基礎設施，並首次於美國本土生產ＡＩ超級電腦，成為ＡＩ產業供應鏈的歷史性轉折點，此舉不僅回應了全球對ＡＩ算力飆升的需求，也符合美國政府製造業回流的政策訴求。

記憶體大廠美光（Micron）在不久前也宣布投資美國製造的兩千億美元計畫，包括愛達荷州興建第二家領先的記憶體工廠，擴建佛吉尼亞州工廠並現代化；晶圓代工龍頭台積電同樣為了避開川普政府的關稅問題，提出了一項在美國新增一千億美元的投資計畫，若再加上拜登政府時期的六五○億美元投資計畫，總金額將高達一六五○億美元。

去年底，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已量產四奈米（Ｎ４）製程，其良率已達到與台灣廠相當的水準，台積電將亞利桑那州第二座晶圓廠的量產進度提前至二○二七年，以滿足客戶需求，提高供應彈性。目前第二座晶圓廠則將採用Ｎ３製程，已完成建設，並根據客戶對ＡＩ的相關需求加速量產進度。

台積電美國廠開始量產

法人指出，為因應超微（ＡＭＤ）和蘋果（Apple）等客戶對亞利桑那州廠三奈米和二奈米的需求，台積電原定於二○二六年第四季進行的第二廠P2A移機計畫，已通知供應商提前至今年九月進行，整體時程提前了一年。因此，亞利桑那州第二廠的三奈米製程將於二○二七年底量產，而第二期產線P2B則預計在二○二八年量產二奈米，仍晚於新竹和高雄廠的量產時間。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2365期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

