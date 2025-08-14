鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

▲鴻海法說會預告今年第3季AI伺服器業績大增成，其中機櫃出貨季增率高達300%。圖為輝達創辦人暨執行長黃仁勳參觀鴻海集團在COMPUTEX所展設的攤位，受到鴻海董事長劉揚偉的熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
鴻海（2317）今（14）日法說會公告第2季每股稅後純益（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計今年上半年則為6.23元，由於AI伺服器大暴衝，第3季AI機櫃出貨季增300%，需求一路旺到明年，管理層預期第3季營運季對季、年對年顯著成長，前景看好。
鴻海指出，在AI伺服器業務推動下，第2季AI伺服器營收年增逾60%，Q3營收預期年增超過170%，機櫃（Black Well）出貨量季增更達300%。
法說會中提及，鴻海全年AI伺服器營收有望突破兆元規模，公司預期2026年AI市場需求將持續暢旺。
鴻海第2季表現亮眼，單季營收1兆7934.68 億元，季增9%、年增16%，優於內部預期；稅後純益達443.61億元，季增5%、年增27%，創歷年同期新高。
另外，鴻海第2季EPS為3.19元，高於去年同期的2.53元與今年首季的3.03元，毛利率6.33%，優於首季6.11%，接近去年同期的6.42%。
