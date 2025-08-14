台塑王文淵拍板定案 集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回 集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

森崴子公司代墊200億認列損失 與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委 經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

Fed降息預期成利多 比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

南寶樹脂上半年EPS達10.64元 毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂(4766)今（14）日召開2025年第2季法人說明會。南寶表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，仍目標今年營收再創新高不變。此外，南寶在今年第2季達成歷史新高的營業利益率，並且將持續保持優異的營運表現，維持優於同業的營業利益率。

證交所、創投公會舉行創新板年會 聚賢研發5家公司參與

為增進創新板上市公司資訊透明度並拓展公司與投資人間溝通管道，證交所攜手創投公會舉行「2025台灣創投年會｣，證交所總經理李愛玲指出，創新板自今年1月6日取消合格投資人以來，成交量已大幅成長1.4倍，同時，創新板公司的股價淨值比達4.5倍，表現優於整體上市公司的2.5倍，證交所利用整個集團包括指數公司與碳權交易所的力量，積極協助具未來前瞻發展性的公司透過資本市場力量快速累積競爭力。

萬海1.31萬箱「臨春輪」命名暨公益捐贈活動 將投入南美西岸航線

萬海航運(2615)今(14)日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，這艘1.31萬箱(20呎櫃)新船將加入南美西岸航線，進行汰小換大。萬海目前還有30艘新船建造中，總投資額近千億台幣。

萬里雲成台灣Google資安白金級供應商 推出AI資安解方

CloudMile萬里雲今日宣布正式成為 Google Security Operations 白金級「代管安全服務供應商（Managed Security Service Provider, MSSP）」，為台灣首批獲得此殊榮的企業。

鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高 預告Q3 AI伺服器季增300%

鴻海（2317）今（14）日法說會公告第2季每股稅後純益（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計今年上半年則為6.23元，由於AI伺服器大暴衝，第3季AI機櫃出貨季增300%，需求一路旺到明年，管理層預期第3季營運季對季、年對年顯著成長，前景看好。