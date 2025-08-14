ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳參觀鴻海集團在COMPUTEX所展設的攤位，受到鴻海董事長劉揚偉的熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海法說會預告今年第3季AI伺服器業績大增成，其中機櫃出貨季增率高達300%。圖為輝達創辦人暨執行長黃仁勳參觀鴻海集團在COMPUTEX所展設的攤位，受到鴻海董事長劉揚偉的熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（14）日法說會公告第2季每股稅後純益（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計今年上半年則為6.23元，由於AI伺服器大暴衝，第3季AI機櫃出貨季增300%，需求一路旺到明年，管理層預期第3季營運季對季、年對年顯著成長，前景看好。

鴻海指出，在AI伺服器業務推動下，第2季AI伺服器營收年增逾60%，Q3營收預期年增超過170%，機櫃（Black Well）出貨量季增更達300%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法說會中提及，鴻海全年AI伺服器營收有望突破兆元規模，公司預期2026年AI市場需求將持續暢旺。

鴻海第2季表現亮眼，單季營收1兆7934.68 億元，季增9%、年增16%，優於內部預期；稅後純益達443.61億元，季增5%、年增27%，創歷年同期新高。

另外，鴻海第2季EPS為3.19元，高於去年同期的2.53元與今年首季的3.03元，毛利率6.33%，優於首季6.11%，接近去年同期的6.42%。

關鍵字： 鴻海第2季AI伺服器營收需求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

推薦閱讀

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

台塑集團今年調薪確定！由總裁王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%。

2025-08-14 10:09
台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥（1101）認列子公司台灣三元能源科技災損逾百億元，另外波及集團公司國際中橡（2104），也要認列約19.86億損失，今（14）日兩檔個股連袂下跌，台泥跌幅逾8%，最低來到22.65元之後，跌幅縮小4%，國際中橡跌幅逾3%，最低跌至12.15元。

2025-08-14 10:23
森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴子公司代墊200億認列損失　與永崴雙雙跌停、正崴跌逾8%

森崴能源（6806）13日表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，富崴墊款金額高達近200億元，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。今日森崴開盤即跌停，股價下跌7.9元至71.7元，永崴投控也跌停，股價下跌4.8元至43.2元，另外，正崴也下跌逾8%，股價最低來到51.6元。

2025-08-14 10:04
郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，怒轟「喪事喜辦」、「官官相護」。對此經濟部發出澄清，指郭僅到場致意後離席，並非活動主辦。

2025-08-14 09:53
Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

Fed降息預期成利多　比特幣衝破12.4萬美元新高

美國聯準會（Fed）有望降息的預期拉高比特幣升勢。台北時間今（14）日上午8點40左右，幣安（Binance）交易所報價顯示比特幣已衝破12.4萬美元的價位，再刷歷史新高。

2025-08-14 08:52
南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂(4766)今（14）日召開2025年第2季法人說明會。南寶表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，仍目標今年營收再創新高不變。此外，南寶在今年第2季達成歷史新高的營業利益率，並且將持續保持優異的營運表現，維持優於同業的營業利益率。

2025-08-14 15:58
證交所、創投公會舉行創新板年會　聚賢研發5家公司參與

證交所、創投公會舉行創新板年會　聚賢研發5家公司參與

為增進創新板上市公司資訊透明度並拓展公司與投資人間溝通管道，證交所攜手創投公會舉行「2025台灣創投年會｣，證交所總經理李愛玲指出，創新板自今年1月6日取消合格投資人以來，成交量已大幅成長1.4倍，同時，創新板公司的股價淨值比達4.5倍，表現優於整體上市公司的2.5倍，證交所利用整個集團包括指數公司與碳權交易所的力量，積極協助具未來前瞻發展性的公司透過資本市場力量快速累積競爭力。

2025-08-14 15:58
萬海1.31萬箱「臨春輪」命名暨公益捐贈活動　將投入南美西岸航線

萬海1.31萬箱「臨春輪」命名暨公益捐贈活動　將投入南美西岸航線

萬海航運(2615)今(14)日上午在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，這艘1.31萬箱(20呎櫃)新船將加入南美西岸航線，進行汰小換大。萬海目前還有30艘新船建造中，總投資額近千億台幣。

2025-08-14 15:36
萬里雲成台灣Google資安白金級供應商　推出AI資安解方

萬里雲成台灣Google資安白金級供應商　推出AI資安解方

CloudMile萬里雲今日宣布正式成為 Google Security Operations 白金級「代管安全服務供應商（Managed Security Service Provider, MSSP）」，為台灣首批獲得此殊榮的企業。

2025-08-14 15:29
鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

鴻海（2317）今（14）日法說會公告第2季每股稅後純益（EPS）達3.19元，寫下歷史同期新高表現，累計今年上半年則為6.23元，由於AI伺服器大暴衝，第3季AI機櫃出貨季增300%，需求一路旺到明年，管理層預期第3季營運季對季、年對年顯著成長，前景看好。

2025-08-14 15:25

讀者迴響

熱門新聞

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

長榮海運上半年每股賺17.7元　貨櫃三雄獲利一次看

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

台塑王文淵拍板定案　集團企業今年調薪2％

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366