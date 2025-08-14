萬里雲成台灣Google資安白金級供應商　推出AI資安解方

▲CloudMile萬里雲宣布正式成為台灣Google Security Operations白金級MSSP。（圖／萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

CloudMile萬里雲今日宣布正式成為 Google Security Operations 白金級「代管安全服務供應商（Managed Security Service Provider, MSSP）」，為台灣首批獲得此殊榮的企業。

萬里雲表示，在生成式 AI、零信任架構（Zero Trust）與混合雲環境急速發展的當下，企業面對的資安挑戰日益複雜，如何建立具備即時威脅偵測與自動化應變能力的資安體系，成為企業轉型過程中的關鍵課題。CloudMile 萬里雲此次成為 Google Security Operations 白金級 MSSP，象徵其資安服務能力已達全球頂尖標準，能為台灣與亞太企業提供最完整、可信任的雲端資安守護力。

CloudMile 萬里雲具備亞太地區豐富的實務經驗，成功協助台灣高科技製造業與金融機構建置資安工作流程與應變能力。透過 Google Security Operations 內建的大數據檢索能力，大幅提升威脅調查效率，快速壓縮分析流程，並建立自動化應變劇本（Playbook），讓內部資安團隊能夠近乎即時應對威脅事件，有效降低人為失誤與反應時間，進而達成資安營運標準化、全球防禦一致性。

CloudMile 萬里雲自 2020 年持續滿足 Google Cloud 的代管服務供應商（MSP）要求，且每年客戶服務滿意度維持 95% 以上，展現其在雲端託管服務的專業能力。此次成為白金級 MSSP，更象徵其從雲端架構設計、代管營運、到資安監控的全方位實力。

目前 CloudMile 萬里雲建置的專業技術團隊橫跨解決方案架構師、雲端工程、數據科學、資安營運、AI 工程、開發交付、技術支援、客戶成功與教育訓練等角色的專業團隊，能根據企業規模與產業需求量身打造資安與雲端整合方案。

CloudMile 萬里雲更同步規劃建構完整資安團隊，涵蓋資安營運(Security Operations)、資安事件應變(Incident Response)、事件監控分析(Security Analyst)、安全架構與設計(Security Architecture and Design)等完整職能編制，團隊中已有超過 40 位工程師取得 Google Security Operations 認證，是台灣業界少數能提供端到端 MSSP 專業服務的科技公司。

CloudMile 萬里雲宣布推出旗艦級資安 Agentic AI 解決方案 MileSec，此為其與 Google Cloud 合作的一部分。MileSec 與 Google Security Operations 深度整合，其核心特色包括：一站式資安治理模型、 技術顧問 + 代管資安雙引擎及AI 驅動資安營運。