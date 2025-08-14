港務公司參加加拿大太平洋港口協會年會　2032年年會台中港主辦

▲台灣港務公司王錦榮總經理在會上致詞。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司於2025年8月10日至8月11日，由總經理王錦榮率團赴加拿大出席「太平洋港口協會第111屆年會」(APP 2025)，積極推展港口外交，成果豐碩，除了高雄港與加拿大納奈莫港(Nanaimo)正式締結姊妹港、分享港務公司發展國際郵輪業務的成果，並宣布台灣港群將由台中港主辦2032年APP年會，延續2024年高雄港主辦榮光。

納奈莫港位於喬治亞海峽，與溫哥華相望，提供貨櫃、汽車物流、郵輪渡輪客運服務等，每年服務旅客人次約695萬。為深化台加港口交流，納奈莫港務局特別邀請高雄港締結姊妹港，成為港務公司繼溫哥華港(Port of Vancouver)及菲沙河港（Fraser River Port）後，在加拿大締結的第三個姊妹港。

締約儀式由高雄港務分公司陳祖強港務長及納奈莫港董事長Donna Hais代表簽署，臺灣港務公司王總經理及納奈莫港總經理Ian Mar共同見證。現場貴賓雲集，包括駐溫哥華臺北經濟文化辦事處劉立欣處長、加拿大交通部Arun Thangaraj次長、納奈莫市Leonard Krog市長、卑詩省運輸省務秘書George Anderson及中央及地方政府官員與協會會員等約150位貴賓，皆親臨見證雙方締盟，奠定台加港口營運與基礎設施合作的基石，更象徵雙邊港口交流邁入新篇章。

在此次港口分享中，台灣港務公司除宣布2024年營業收入創歷史新高之佳績外，也分享多項港口發展成果，包括長榮第七貨櫃中心於高雄港正式啟用、推出2025年行銷獎勵方案及綠色港埠獎勵方案，以及持續推動高雄港第三與第五貨櫃中心優化工程，展現數位與永續雙軸轉型成果。

▲台灣港務公司林潔芬高級督導分享台灣郵輪現況發展及推廣策略（圖／港務公司）

港務公司亦應邀於座談會中分享推動國際郵輪經驗與成效，目前台灣以基隆港與高雄港為主要國際郵輪母港，近年來外國籍旅客人次屢創新高，預估2025年可望突破36萬人次，再創新猷。為因應持續成長的旅運需求，台灣港務公司持續優化旅運碼頭及場站相關設施，並強化國際郵輪招商及加強與鄰近港口間的合作，致力拓展亞洲郵輪市場版圖。

本屆年會期間，各國港口代表對於2024年台灣港務公司主辦之年會表達高度讚賞，大會亦肯定台灣港務公司對協會的專業參與與積極貢獻，並再次邀請台灣港務公司擔任未來年會主辦港口。

王總經理亦於會中宣布，2032年年會將由臺中港接棒主辦，為台灣港務公司第五度主辦太平洋港口協會年會，亦是台中港時隔28年後再度接棒主辦，此次宣布不僅展現台灣港群持續深耕國際交流的決心，更彰顯台灣在國際港口舞台上的外交軟實力。該會每年都舉辦年會，下一次來台開會是7年後。