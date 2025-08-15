ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲美元、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據《彭博》報導，美國銀行表示，面對通膨蠢蠢欲動，聯準會（Fed）將降息，美元將面臨不利影響，上一次出現這種不利情況是在近20年前、2007年下半年至2008年上半年之間，建議交易員買入歐元兌美元，目標是到今年年底歐元兌美元匯率將上漲約 3%。

美國勞工統計局周四公布7月PPI（生產者物價指數），7月PPI年增3.3%，遠高於預期的2.5%，月增率0.9%，創下2022 年6月以來最大漲幅，高於市場預期 0.2%；核心PPI月增率0.9%，也高於預期的0.2%，市場質疑聯準會（Fed）是否如期降息再度呈現疑慮。

美國銀行外匯策略師Howard Du在周四給客戶的報告中寫著，如果Fed重啟降息周期，那麼在2025年剩餘時間內的任何降息都可能發生在通膨同比上升的背景下，這種情況有可能出現，但在歷史上卻是罕見的。

Howard Du表示，美國上一次實質政策利率被抑制發生在2007年下半年至2008年上半年，當時《彭博》的美元指數在此期間下跌了約8%。Howard Du從歷史分析發現，美元貶值始於聯準會降息之前（就像今年一樣），並在利率下調後持續存在。

從2007年下半年到2008年，供給衝擊推高了全球食品和能源價格。儘管如此，隨著美國房地產和就業市場開始出現疲軟跡象，Fed還是降低了借貸成本。

如今，聯準會必須平衡圍繞美國總統川普高關稅政策的經濟不確定性，以及疲軟的勞動力前景。儘管7月通膨加速，創下1月以來最快增速，且生產者價格漲幅超過預期，但交易員預計聯準會官員下個月開會時將借貸成本下調25個基點的可能性接近85% 。

美國銀行估計，即使到今年年底，整體 CPI 月漲幅維持在 0.1% 左右，年漲幅也將達到 2.9% 左右，高於 2025 年中期的水平。

Howard Du和他的同事最近鼓勵交易員買入歐元兌美元，目標是到今年年底歐元兌美元匯率將上漲約 3%，至 1.20 美元左右。

《彭博》美元現貨指數8月迄今下跌約1.3%，2025年迄今下跌約8%。根據《彭博》彙編的數據，這是該指數自2017年以來最糟糕的開局。被視為對聯準會政策最敏感的兩年期美國公債殖利率今年迄今已下跌約50個基點。

